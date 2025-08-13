Advertise here
বুধবার , ১৩ আগস্ট ২০২৫ | ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  লাইফ স্টাইল

Nadia News: অদ্ভূত নেশায় বুঁদ! বাবা মাকে লুকিয়ে চলত কাজ, কিশোরের কারিগরী দেখলে চমকে যাবেন | Nadia-arjun-biswas-creates-architectural-masterpieces-from-cardboard-without-formal-training | দক্ষিণবঙ্গ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৬:৫২ অপরাহ্ণ
Nadia News: অদ্ভূত নেশায় বুঁদ! বাবা মাকে লুকিয়ে চলত কাজ, কিশোরের কারিগরী দেখলে চমকে যাবেন | Nadia-arjun-biswas-creates-architectural-masterpieces-from-cardboard-without-formal-training | দক্ষিণবঙ্গ


Advertise here

Last Updated:

শুধু তাজমহল নয় দক্ষিণেশ্বর মন্দির, লালকেল্লা, ইন্ডিয়া গেট, ঘোড়ায় টানা রথ, জেসিপি, ট্রাক্টর তৈরি করেছে সে।

+

কিশোরের

কিশোরের তৈরি তাজমহল, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির।

আড়ংঘাটা, নদিয়া, মৈনাক দেবনাথ: পেশাদার শিল্পী না হয়েও, বাবার দেওয়া টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে, পিচবোর্ড কেটে একের পর এক স্থাপত্য ভাস্কর্য তৈরি করে চলেছে নদিয়ার অর্জুন। বাবা টোটো চালক। টোটো চালিয়ে যে কটা টাকা রোজগার হয়, সেই টাকা দিয়েই চলে সংসার।

ছেলে পাচবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীরছাত্র। নদিয়ার আড়ংঘাটার বিরা গ্রামে তাদের বাড়ি। যখন অর্জুনের ১২ বছর বয়স, তখন থেকেই কাগজের পিচবোর্ড কেটে নানান রকম জিনিস বানাতে শুরু করে সে। প্রথম প্রথম বাবা মায়ের ভয়ে ঘরের দরজা আটকে অর্জুন কাজ করত। এখন ছেলের এই প্রতিভাকে তুলে ধরার জন্য তারাও ছেলের পাশে এসে দাঁড়িয়েেছেন ।

আরও পড়ুন : মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতেই মিটে গেল সমস্যা! স্বপ্নের পথে দূরত্বের বাধা কমল

বাবা অসীম বিশ্বাস টোটো চালিয়ে যে কটা টাকা ইনকাম করেন, তার থেকে কিছু টাকা স্কুলে টিফিন খাবার জন্য ছেলের হাতে তুলে দেন। কিন্তু অর্জুন টিফিন না খেয়ে, সেই টাকা জমিয়ে নিজের হাতে তৈরি করে ফেলেছে এক অবিকল তাজমহল। শুধু তাজমহল নয় দক্ষিণেশ্বর মন্দির, লালকেল্লা, ইন্ডিয়া গেট, ঘোড়ায় টানা রথ, জেসিপি, ট্রাক্টর তৈরি করেছে সে।

আপনার শহরের হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের নামের তালিকা পেতে এখানে Click করুন

এমন কি হুবহু তৈরি করে ফেলেছে আড়ংঘাটা যুগল কিশোর মন্দিরের গেট। তার হাতের অগ্নি থ্রি মিশাইল এবং মাটির তৈরি মা কালীর মূর্তিটা দেখে আপনি মনে করতেই পারেন, একজনের মধ্যে কতটা প্রতিভা থাকলে এমন কাজ সে অনায়াসে করতে পারে। অর্জুনের বাবা মায়ের এখন একটাই চাওয়া, তাদের ছেলের এই প্রতিভা ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশ জুড়ে। মানুষের মতন মানুষ হোক।

Location :

Kolkata [Calcutta],Kolkata,West Bengal

First Published :

August 13, 2025 6:21 PM IST



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

খাগড়াছড়ির রামগড় থানার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ওপেন হাউজ ডে।
খাগড়াছড়ির রামগড় থানার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ওপেন হাউজ ডে।
সর্বশেষ সংবাদ
খাগড়াছড়ি গুইমারা অস্ত্রসহ ইউপিডি- এফ কালেক্টর আটক।
খাগড়াছড়ি গুইমারা অস্ত্রসহ ইউপিডি- এফ কালেক্টর আটক।
সর্বশেষ সংবাদ
Nadia News: অদ্ভূত নেশায় বুঁদ! বাবা মাকে লুকিয়ে চলত কাজ, কিশোরের কারিগরী দেখলে চমকে যাবেন | Nadia-arjun-biswas-creates-architectural-masterpieces-from-cardboard-without-formal-training | দক্ষিণবঙ্গ
Nadia News: অদ্ভূত নেশায় বুঁদ! বাবা মাকে লুকিয়ে চলত কাজ, কিশোরের কারিগরী দেখলে চমকে যাবেন | Nadia-arjun-biswas-creates-architectural-masterpieces-from-cardboard-without-formal-training | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
WATCH: ‘Only thing I can do with broken foot … ‘ — Rishabh Pant turns chef in viral video | Cricket News
WATCH: ‘Only thing I can do with broken foot … ‘ — Rishabh Pant turns chef in viral video | Cricket News
খেলাধুলা

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Did Celebrity Makeup Artist Daniel Bauer Apply His Beauty Philosophy on Katrina Kaif?

Did Celebrity Makeup Artist Daniel Bauer Apply His Beauty Philosophy on Katrina Kaif?

 ‘তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পৌঁছাতে হবে’

‘তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পৌঁছাতে হবে’

 ধর্ষণ চেষ্টা মামলা তুলে নিতে ভিকটিমসহ তার স্বামীকে আটকিয়ে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ

ধর্ষণ চেষ্টা মামলা তুলে নিতে ভিকটিমসহ তার স্বামীকে আটকিয়ে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ

 সেরা চারটি মশলাতেই কুপোকাত ডায়াবেটিস শরীর থাকবে এক্কেবারে টানটান ৷ The Top four spices from Kitchen will cut off above diabetes level, take a look.

সেরা চারটি মশলাতেই কুপোকাত ডায়াবেটিস শরীর থাকবে এক্কেবারে টানটান ৷ The Top four spices from Kitchen will cut off above diabetes level, take a look.

 ‘শেখ হাসিনার কারণেই মানুষ শান্তিতে ধর্মীয় উৎসব পালন করতে পারছে’

‘শেখ হাসিনার কারণেই মানুষ শান্তিতে ধর্মীয় উৎসব পালন করতে পারছে’

 দেশের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম ইপিজেড কুমিল্লা

দেশের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম ইপিজেড কুমিল্লা

 ‘You don’t need 22 robots’: Nasser Hussain defends fired-up Mohammed Siraj, sees shades of 2005 Ashes in India vs England series | Cricket News

‘You don’t need 22 robots’: Nasser Hussain defends fired-up Mohammed Siraj, sees shades of 2005 Ashes in India vs England series | Cricket News

 বনানীর মেন্টরসে ‘স্টাডি ইন মালয়েশিয়া ওপেন ডে’ ২০ সেপ্টেম্বর

বনানীর মেন্টরসে ‘স্টাডি ইন মালয়েশিয়া ওপেন ডে’ ২০ সেপ্টেম্বর

 চা শ্রমিকদের দাবির সাথে সংহতি প্রকাশ করে টাঙ্গাইলে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি

চা শ্রমিকদের দাবির সাথে সংহতি প্রকাশ করে টাঙ্গাইলে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি

 ঢাবিতে মাগুরার সেই শিশুটির গায়েবানা জানাজা সম্পন্ন

ঢাবিতে মাগুরার সেই শিশুটির গায়েবানা জানাজা সম্পন্ন