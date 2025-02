New Delhi Station Stampede Update: মহাকুম্ভে যাওয়ার হিড়িকেই বিপর্যয়, মৃত্যুমিছিল! শনিবার রাতে নয়াদিল্লি স্টেশনে ঠিক কী ঘটেছিল?

নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তের যে ভিডিওগুলি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ প্রয়াগরাজগামী ট্রেন ধরার জন্য নয়াদিল্লি স্টেশনের ১৪ এবং ১৫ নম্বর স্টেশনে জড়ো হয়েছেন৷ এমন কি, ট্রেনগুলির কামরাও ভিড়ে ঠাসা রয়েছে৷ বিপজ্জনক ভাবে কামরার দরজায় ঝুলছেন মহিলা এবং শিশু কোলে যাত্রীরা৷ এর মধ্যেই ট্রেনে ওঠার জন্য যাত্রীদের হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে৷

রাত দশটা নাগাদ নয়াদিল্লি স্টেশন থেকে প্রয়াগরাজের উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল৷ তার মধ্যে ১৪ নম্বর স্টেশন থেকে ছাড়ার কথা ছিল প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস৷ ওই ট্রেনে ওঠার জন্য ১৪ নম্বর স্টেশনে একসঙ্গে কয়েক হাজার যাত্রী চলে আসেন৷ রেল পুলিশের ডিসিপি কেপিএস মালহোত্রা জানিয়েছেন, ১৪ নম্বর স্টেশনে যখন একদিকে প্রয়াগরাজ গামী ট্রেনে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি চলছে, তখন পাশের ১২ এবং ১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মেও স্বতন্ত্র এক্সপ্রেস এবং ভুবনেশ্বরগামী রাজধানী এক্সপ্রেস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন বহু যাত্রী৷ কারণ ওই দুটি ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ের থেকে দেরিতে চলছিল৷

VIDEO | Visuals from platform number 12 and 13 after a stampede-like situation broke out at the New Delhi Railway station, triggering a chaos on platform number 14 and 15.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz)#NewDelhi #NewDelhiRailwayStation pic.twitter.com/oxpSBcZt5v

— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2025