Operation Sindoor অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিশ্বের দরবারে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়! কী বলল জাপান? Operation Sindoor Abhishek Banerjee and other MPs are in Japan to elaborate Operation Sindoor what Japan says

Last Updated: May 24, 2025 12:03 AM IST

Abhishek Banerjee In Japan

Image:X Handle টোকিও: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে জাপান। বৃহস্পতিবারই টোকিও যাওয়া ভারতীয় সাংসদদের প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দিয়েছিলেন জাপানের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিনিধি পরিষদের চেয়ারম্যান। শুক্রবার, জাপানের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর স্পিকার ফুকুশিরো নুকাগাও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন ভারতীয় সাংসদদের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা।