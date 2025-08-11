Police Station: ১ দিন আগেও ছিল থানা, সামনে নীল বাতি লাগানো গাড়ি! নকল পুলিশের পর্দা ফাঁস করল আসল পুলিশ Police Station fake International Police and Crime Investigation Bureau six people including bivas adhikari arrested | কলকাতা

Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫
  লাইফ স্টাইল

Police Station: ১ দিন আগেও ছিল থানা, সামনে নীল বাতি লাগানো গাড়ি! নকল পুলিশের পর্দা ফাঁস করল আসল পুলিশ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৬:৪৬ অপরাহ্ণ
কলকাতা: ১ দিন আগেও বাড়িটাকে সবাই চিনত থানা হিসেবে। বাইরে বড় বড় অক্ষরে লাগানো ছিল পুলিশের সাইন বোর্ড। নীল বাতি লাগানো গাড়ি। এক রাতেই বদলে গেল চিত্র। গোটা থানাটাই ভুয়ো! ভুয়ো থানা খুলে জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে দিল্লির নয়ডায় গ্রেফতার বিভাস অধিকারী। এবার বিভাসের পাশাপাশি গ্রেফতার আরও ৫। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার

সূত্রের খবর, P294 CIT Road-এ গত একমাস আগে ফ্ল্যাট ভাড়া নেন বিভাস অধিকারী। স্থানীয়দের দাবি, ১০-১২ জনের আনাগোনা ছিল এই ঠিকানায়। এরমধ্যে বেশ কয়েকজনের কাছে থাকত বন্দুক

নিল বাতি লাগানো গাড়ি দাড়িয়ে থাকত বাড়ির বাইরে। বাড়ির বাইরে গতকাল পর্যন্ত লাগানো ছিল পুলিশের বোর্ড আজ ভোরবেলায় তা খুলে দেওয়া হয়। এখনও ফ্ল্যাটের ভিতরে ভুয়ো পুলিশের স্টিকার দেখা যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে আসে বেলেঘাটা থানার পুলিশ।

৩০ জুলাই বেলেঘাটা থানার পুলিশ জানতে পারে ,একটি এনজিও বেলিয়াঘাটার P-294, CIT রোড,‘International Police & Crime Investigation Bureau’ নামে একটি সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। থানার হস্তক্ষেপে সংস্থার প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠানো হয় এবং কাগজপত্র যাচাই করার পর তাদের সেই সাইনবোর্ড সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, তারা এই ঠিকানা থেকে কোনও কার্যক্রম শুরু করেনি। পুলিশের পক্ষ থেকে সংস্থার আইনজীবীকে বলা হয়, ‘Police’ শব্দ এবং নীল-লাল রঙের চিহ্ন শুধুমাত্র রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের পুলিশ সংস্থাগুলিই ব্যবহার করতে পারে। এই বিষয়ে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে বেলেঘাটা থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ২২০ বিবেকানন্দ রোড মানিকতলায় অফিস খোলার নাম করে গত বছর নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল বিভাস অধিকারী। চলতি বছরের জুন মাসে শেষের দিকে ফ্ল্যাটটি ছেড়ে দেন তারপরেই গিয়ে ওঠে ফুলবাগানের ঠিকানায়। ফ্ল্যাটের মালিকের কথায় বন্দুকধারী নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন। যে গাড়ি নিয়ে আসতো প্রত্যেক কটিতে নীলবাতি লাগানো থাকত।

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

August 11, 2025 5:57 PM IST

বাংলা খবর/ খবর/কলকাতা/

