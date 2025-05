Poornam Shaw: ‘আজও ঘরে ফিরল না পূর্ণম…’, পাক রেঞ্জারদের হাতে বন্দি BSF জওয়ানের স্ত্রীকে ফোন করে খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী CM Mamata Banerjee calls BSF jawans wife Rajani Shaw TMC MP Kalyan Banerjee demands immediate govt intervention

Last Updated: May 12, 2025 12:32 AM IST

পাক রেঞ্জারদের হাতে বন্দি BSF জওয়ান হুগলি: পাক রেঞ্জারদের হাতে বন্দি রয়েছে হুগলির রিষড়ার বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ। এখনও সেই জওয়ানকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেই কেন্দ্রের। আক্ষেপের সুর পুর্নমের স্ত্রী রজনী সাউয়ের গলায়।