Railway News: ভারত-পাক সংঘাতের আবহে আরও কড়াকড়ি, এবার যা করল ভারতীয় রেল…! জানলে চমকে যাবেন Railway News amid the India Pakistan conflict Increased surveillance by RPF on North East Frontier Railway

Last Updated: May 11, 2025 11:19 AM IST

Railway News: যাত্রী নিরাপত্তার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি অনুসারে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে শক্তিশালী অপরাধ-বিরোধী পেট্রোল (এসিপি) ইউনিট এবং নিবেদিতপ্রাণনারী নিরাপত্তা দল মোতায়েন করে নারীদের নিরাপত্তা জোরদার করেছে। অবৈধ কার্যকলাপ রোধ এবং সকল ভ্রমণকারীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তারক্ষার জন্য পাচার বিরোধী অভিযানও জোরদার করে চলছে।

* ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা উদ্বেগের মধ্যেও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আরপিএফ-এর নজরদারি বৃদ্ধি দেশজুড়ে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়ায়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) স্টেশন, ট্রেন এবং রেলওয়ে প্রাঙ্গণে তাদের নিরাপত্তা প্রোটোকল উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করেছে। বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতিতে যাত্রী নিরাপত্তার উপর বর্ধিত মনোযোগের সঙ্গে, এই ব্যবস্থাগুলি ও যেমন শিশু পাচার, মানবপাচার, মাদকদ্রব্যের ঘটনা, পাথর ছোঁড়া এবং অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনারমতো হুমকি মোকাবেলা করার জন্যও ডিজাইন করা হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী পুরো নেটওয়ার্ক জড়ে সক্রিয়ভাবে নিরাপত্তা এবং নজরদারি বৃদ্ধি করছে। এর মধ্যে রয়েছেসরকারি রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীসংস্থাগুলির সাথে সমন্বিত যৌথ টহল, যাতে রেল স্টেশন এবং ট্র্যাক রুটেনিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।