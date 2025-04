Road Accident: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে ভয়ঙ্কর পরিণতি, বাসের ধাক্কায় শেষ গোটা পরিবার…Road Accident: Major accident happened in Bengaluru Mysuru Expressway as Bus crushed car take life of 4 people road accident

Last Updated: April 04, 2025 4:55 PM IST

Road Accident: তুবিনাকেরেতে কেএসআরটিসি বাসের ধাক্কায় এক গাড়িতে থাকা একই পরিবারের চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা আত্মীয়ের শ্রাদ্ধে যাচ্ছিলেন…

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে ভয়ঙ্কর পরিণতি, বাসের ধাক্কায় শেষ গোটা পরিবার…ছবি – স্টার অফ মাইসোর বেঙ্গালুরু: কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু-মাইসুরু এক্সপ্রেসওয়েতে বৃহস্পতিবার ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে মান্ড্যার কাছে তুবিনাকেরে গ্রামে, যেখানে একটি দ্রুতগতির কেএসআরটিসি (KSRTC) এর একটি বাস একটি প্রাইভেট গাড়িকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে।

আরও পড়ুন: পরিবারে রোজ অশান্তি, সহ্য করতে না পেরে চরম সিদ্ধান্ত! চার সন্তানকে নিয়েই কুয়ায় ঝাঁপ মা-এর… মৃত ব্যক্তিরা হলেন সত্যানন্দ রাজে উর্স (৫৯), তাঁর স্ত্রী নিশ্চিতা উর্স (৫১), ভাই চন্দ্রশেখর রাজে উর্স (৬২) ও তাঁর স্ত্রী সুমেদিনী রানী (৫৬)। সত্যানন্দ ছিলেন একজন বৈদ্যুতিক ঠিকাদার এবং চন্দ্রশেখর ছিলেন বেঙ্গালুরু ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (BESCOM) প্রাক্তন কর্মী। আরও পড়ুন: ৭০ হাজারের iPhone, এত টাকা কোথা থেকে এলো? বাবার প্রশ্নে চরম অপমানিত ছেলে! তারপর যা হল… পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা মাইসুরুর পেরিয়াপাটনা তালুকের সীগুরু গ্রামে আত্মীয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। পথে টোল এড়াতে গাড়িটি এক্সপ্রেসওয়ে থেকে সার্ভিস রোডে উঠতে চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময় পেছন থেকে দ্রুতগামী বাসটি ধাক্কা মারে। সংঘর্ষ এতটাই প্রবল ছিল যে গাড়িটি পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চারজনই ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। দুর্ঘটনার পর বাস ও গাড়ির ধ্বংসাবশেষ সরাতে ক্রেন আনতে হয় এবং দীর্ঘক্ষণ ট্রাফিক জ্যাম তৈরি হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন সার্ভিস রোডে ট্রাক ও ভারী যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। Location : Kolkata,West Bengal First Published : April 04, 2025 4:55 PM IST / দেশ/ বাংলা খবর/ খবরদেশ/ Road Accident: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে ভয়ঙ্কর পরিণতি, বাসের ধাক্কায় শেষ গোটা পরিবার…

