Sarvartha Siddhi Yog Rashifal: হনুমানজির জয়! আলিবাবার প্রদীপ পাবেন হাতে, চাঁদ মীনে, সর্বার্থসিদ্ধি যোগে ৫ রাশি টাকার কুমির today rashifal tuesday-12-august-2025-sarvartha-siddhi-yog 5 rashi zodiac good luck money prosperity | জ্যোতিষকাহন

১২ই আগস্ট মঙ্গলবার এবং আগামীকাল চন্দ্র মীন রাশিতে গমন করবে। এর পাশাপাশি, যেহেতু আজ মঙ্গলবার, মঙ্গল দিনের অধিপতি হবেন, যা চন্দ্রের সাথে সমসপ্তক যোগ তৈরি করবে। আজ বুধ সূর্যের সাথে কর্কট রাশিতে গমন করবে, যা বুধাদিত্য যোগ তৈরি করবে। এই দিনে, আজ শতাভিষার পরে, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সংযোগে, সর্বার্থসিদ্ধি যোগের সাথে সুকর্মের সংযোগ হতে চলেছে। এই দিনে, আজ মঙ্গলবার, দিনের দেবতা হনুমানজি হবেন। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, আজ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার পরে চতুর্থী তিথি। এমন পরিস্থিতিতে, ভগবান গণেশের কৃপা এবং সর্বার্থসিদ্ধি যোগের সংযোগে আজ বৃশ্চিক সহ ৫টি রাশির জন্য ভাগ্যবান হতে চলেছে। আজ এই রাশির জাতকরা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত কাজ পাবেন। আজ তাদের পরিবারে সুখ-শান্তি থাকবে এবং তাদের আরামও বৃদ্ধি পাবে। এর সাথে, আজ এই রাশিচক্রের জাতকরা হনুমান চালিশা পাঠের অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন।