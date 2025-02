Shahbaz Sharif: ‘পাকিস্তান ভারতকে পিছনে না ফেলতে পারলে নাম বদলে দেব’- হাস্যকর দাবি পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের! ভিডিও ভাইরাল

শরিফ আসলে রবিবারের ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তবু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে তাঁর মন্তব্য ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ক্রিকেট মহলে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন শরিফ। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় পাক প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘‘ঈশ্বর চাইলে আমরা কঠিন পরিশ্রম করব। দিন-রাত এক করে খাটব। একটা দিন আসবে যখন আমরা ভারতকে পিছনে ফেলে দেব। না পারলে আমার নাম শাহবাজ় শরিফ নয়।’’ তাঁকে আরও বলতে শোনা গিয়েছে, ‘‘আমরা পাকিস্তানকে দারুণ জায়গায় পৌঁছে দেব। ভারতের থেকেও এগিয়ে যাব।’’

If I don’t defeat #India, my name is not Shehbaz Sharif,” says PM Shehbaz, pledging to outpace regional rivals like India in development. Speaking in Dera Ghazi Khan, he emphasized the need for unprecedented federal-provincial collaboration to steer Pakistan towards progress.… pic.twitter.com/nQudEuLH2K

