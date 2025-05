Stress Management Tips: বেড়েছে টেনশন? ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই কাজগুলি করলেই মিলবে আরাম! দেরি না করে জানুন…Stress Management Tips: Simple Movements Before Sleep Reduce Stress Negative Thoughts

Last Updated: May 13, 2025 12:25 AM IST

Stress Management Tips: রাতের প্রায়ই স্ট্রেস এবং নেগেটিভ চিন্তা ঘিরে ধরে। এমন পরিস্থিতিতে এখানে জানুন কিভাবে এই নেগেটিভ চিন্তাগুলো দূরে রাখা যায় এবং স্ট্রেস কমানো যায় জানুন…

বেড়েছে টেনশন? ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই কাজগুলি করলেই মিলবে আরাম! দেরি না করে জানুন… Stress Management Tips: রাতে শুতে যাওয়ার সময় অনেকেরই মনখারাপ, টেনশন বা নানা ধরনের নেতিবাচক চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দিনভর কর্মব্যস্ততা থাকলেও রাতে যখন একা সময় কাটে, তখন মনে ভিড় করে পারিবারিক চিন্তা, ক্যারিয়ারের চাপ কিংবা সম্পর্কের জটিলতা। এইসব নেতিবাচক ভাবনা ঘুম নষ্ট করে, মনকে অস্থির করে তোলে।