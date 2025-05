TMC at J&K: কেমন আছে কাশ্মীর? পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার এক মাসের মাথায় উপত্যকায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

Last Updated: May 23, 2025 12:30 AM IST

পাকিস্তানের এই বর্বোরোচিত হামলায় যেভাবে সীমান্ত এলাকার সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তার তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল প্রতিনিধিরা। বৃহস্পতিবার নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানাতে ও তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানতে পুঞ্চ গিয়েছেন তৃণমূলের সাংসদ-মন্ত্রীরা। আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার তাঁরা যাবেন রাজৌরি।

News18 জম্মু ও কাশ্মীর: পাকসেনার গোলাগুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল৷ বৃহস্পতিবার জম্মু–কাশ্মীর সীমান্তের পুঞ্চে পৌঁছে তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল কথা বললেন বিপন্ন মানুষজনের সঙ্গে৷ সান্ত্বনা দিলেন স্বজনহারাদের৷ তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের কথায়, পুঞ্চের হৃদয় স্পর্শ করল তৃণমূল৷