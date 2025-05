Last Updated: May 02, 2025 10:50 AM IST

WBBSE Madhyamik Result 2025: মালদহ রামকৃষ্ণমিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের অনুভব বিশ্বাস এবং বিষ্ণুপুর হাইস্কুল বাঁকুড়ার সৌম্য পাল। দু’জনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৪।

মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় সৌম্য ও অনুভব, ২ নম্বরের জন্য হাতছাড়া প্রথম স্থান! সাফল্যের রহস্যফাঁস কৃতী জুটির শুক্রবার ফল প্রকাশিত হল মাধ‍্যমিকের। শুক্রবার, ২ মে, সকাল ৯টায় মাধ্যমিক বোর্ড ফল ঘোষণা করল। ফল ঘোষণা করলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭০ দিনের মাথায় মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল। মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৬৬ জন। প্রথম হয়েছে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের ছাত্র অদ্রিত সরকার।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দু’জন। মালদহ রামকৃষ্ণমিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের অনুভব বিশ্বাস এবং বিষ্ণুপুর হাইস্কুল বাঁকুড়ার সৌম্য পাল। দু’জনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৪। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সৌম‍্য পাল জানালেন, পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই, পরে রিসার্চ করতে চাই।’’ ধরাবাঁধা নিয়মে পড়ায় বিশ্বাসী নয় সৌম‍্য। জানালেন স্কুলের শিক্ষকরা সবসময় পাশে থেকেছেন। অন‍্যদিকে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অনুভব বিশ্বাস মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র আরও দুই ছাত্র সৃজন প্রামানিক এবং অরিত্র সাহা রয়েছেন অষ্টম স্থানে। Location : Kolkata,West Bengal First Published : May 02, 2025 10:50 AM IST / শিক্ষা/ বাংলা খবর/ খবরশিক্ষা/ WBBSE Madhyamik Result 2025: মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় সৌম্য ও অনুভব, ২ নম্বরের জন্য হাতছাড়া প্রথম স্থান! সাফল্যের রহস্যফাঁস কৃতী জুটির

Next Article

Madhyamik 2025 Topper: ‘রেজাল্ট শুনে গলা কাঁপছে, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না’, মাধ‍্যমিকে মেয়েদের মধ‍্যে প্রথম ইশানী চক্রবর্তী