জনসভায় ইমরান খানকে লক্ষ্য করে গুলি

সারাবাংলা ডেস্ক

ঢাকা: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩ নভেম্বর) দেশটির পাঞ্জাব প্রদেশের ওয়াজিরাবাদে ইমরান খানের পদযাত্রার প্রস্তুতি সমাবেশে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।

ভিডিওচিত্রে দেখা গেছে, ইমরান খানের পায়ে গুলি লেগেছে। এ ঘটনার পরপরই কর্মী সমর্থকরা ইমরান খানকে হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে পুলিশের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ডন জানিয়েছে, এ ঘটনার পরপরই সন্দেহজনক একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত কদিন ধরেই পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে লাহোর থেকে ইসলামাবাদ লং মার্চের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ইমরান খানের দল তেহরিক ই ইনসাফ। আগামীকাল শুক্রবার থেকে সেই লংমার্চ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই লংমার্চের প্রস্তুতি হিসেবেই ওয়াজিরাবাদে দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক প্রস্তুতি সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই এ গুলির ঘটনা ঘটে।

পিটিআই নেতা ফাওয়াদ চৌধুরীর বরাতে ডনের খবরে বলা হয়, হামলায় ইমরান খান ছাড়াও আরও দুইজন আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনেটর ফয়সাল জাভেদ এবং আহমেদ চাত্তা।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাবেশে এ ধরনের হামলার ঘটনা এ-ই প্রথম নয়।

এর আগে, দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো জনসভায় হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন।

Injured in the assassination attempt on Imran Khan, Senator @FaisalJavedKhan speaks exclusively. #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن_ہے pic.twitter.com/PyrgQoeTs7

— PTI (@PTIofficial) November 3, 2022