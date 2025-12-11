বৃহস্পতিবার, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:০৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কুতুবদিয়ার সী-ট্রাক আপডেট দৌলতপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় নফল নামাজ ও দোয়া অনুষ্ঠিত কালিয়াকৈরে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক নিহত শেরপুরে হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ দর্শনায় ২ কেজি স্বর্ণ গায়েব, সীমান্তে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোতে উত্তেজনা ঘটতে পারে বড়ো ধরনের দূর্ঘটনা Sharon Osbourne Recalls Ozzy Osbourne’s Final Words, Says Late Rocker ‘Was Ready’ to Go | Hollywood News Major update! Virat Kohli to play for Delhi in Vijay Hazare Trophy after 15 long years? | Cricket News রাবিতে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প Amit Shah Calls Dharmendra’s Death A ‘Great Loss’, Says ‘He Had A Very Clean, Pure Heart’ | Bollywood News Chaos after UCL encounter! Stones thrown at PSG team bus; two arrested | Football News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দৌলতপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় নফল নামাজ ও দোয়া অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১১ সময় দেখুন
দৌলতপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় নফল নামাজ ও দোয়া অনুষ্ঠিত

দৌলতপুর কুষ্টিয়া প্রতিনিধি, ফরিদ আহমেদ:

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে বৃহস্পতিবার বাদ আসর উপজেলার তারাগুনিয়া ফুটবল মাঠে ৩ বারের প্রধানমন্ত্রী, আপোষহীন নেত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দুই রাকআত নফল নামাজ আদায় শেষে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।
দৌলতপুর উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী এ নফল নামাজ ও দোয়া মাহফিলে অংশ গ্রহণ করেন। দোয়া পরিচালনা করেন তারাগুনিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার ইমাম মওলানা ফারুক আহমেদ। দোয়া মাহফিল শেষে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সংসদ সদস্য মনোনীত দৌলতপুরের প্রার্থী আলহাজ্ব রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা ও দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ বিল্লাল হোসেন,
বক্তারা বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে ১৪ টি ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের নফল নামাজ, সাদকা,
দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরনের কর্মসূচি প্রতিটা ইউনিয়নের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চলমান রাখার আহবান জানান এবং বেগম খালেদা জিয়া সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষনা দেন।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কুতুবদিয়ার সী-ট্রাক আপডেট

কুতুবদিয়ার সী-ট্রাক আপডেট

কালিয়াকৈরে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক নিহত

কালিয়াকৈরে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক নিহত

শেরপুরে হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

শেরপুরে হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

দর্শনায় ২ কেজি স্বর্ণ গায়েব, সীমান্তে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোতে উত্তেজনা ঘটতে পারে বড়ো ধরনের দূর্ঘটনা

দর্শনায় ২ কেজি স্বর্ণ গায়েব, সীমান্তে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোতে উত্তেজনা ঘটতে পারে বড়ো ধরনের দূর্ঘটনা

Sharon Osbourne Recalls Ozzy Osbourne’s Final Words, Says Late Rocker ‘Was Ready’ to Go | Hollywood News

Sharon Osbourne Recalls Ozzy Osbourne’s Final Words, Says Late Rocker ‘Was Ready’ to Go | Hollywood News

Amit Shah Calls Dharmendra’s Death A ‘Great Loss’, Says ‘He Had A Very Clean, Pure Heart’ | Bollywood News

Amit Shah Calls Dharmendra’s Death A ‘Great Loss’, Says ‘He Had A Very Clean, Pure Heart’ | Bollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST