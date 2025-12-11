দৌলতপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় নফল নামাজ ও দোয়া অনুষ্ঠিত

দৌলতপুর কুষ্টিয়া প্রতিনিধি, ফরিদ আহমেদ:
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে বৃহস্পতিবার বাদ আসর উপজেলার তারাগুনিয়া ফুটবল মাঠে ৩ বারের প্রধানমন্ত্রী, আপোষহীন নেত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দুই রাকআত নফল নামাজ আদায় শেষে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।
দৌলতপুর উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী এ নফল নামাজ ও দোয়া মাহফিলে অংশ গ্রহণ করেন। দোয়া পরিচালনা করেন তারাগুনিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার ইমাম মওলানা ফারুক আহমেদ। দোয়া মাহফিল শেষে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সংসদ সদস্য মনোনীত দৌলতপুরের প্রার্থী আলহাজ্ব রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা ও দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ বিল্লাল হোসেন,
বক্তারা বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে ১৪ টি ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের নফল নামাজ, সাদকা,
দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরনের কর্মসূচি প্রতিটা ইউনিয়নের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চলমান রাখার আহবান জানান এবং বেগম খালেদা জিয়া সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষনা দেন।