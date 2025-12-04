নাগরপুরে নতুন ইউএনও এরফান উদ্দিনের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

গোপাল সরকার, নাগরপুর প্রতিনিধি: টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার নতুন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ এরফান উদ্দিন-এর যোগদান উপলক্ষে পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। পরিচিতি সভায় ইউএনও মোঃ এরফান উদ্দিন বলেন, “নাগরপুরের উন্নয়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই আমার প্রধান দায়িত্ব। উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।”
সভায় জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, গণমাধ্যমকর্মী, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা নতুন ইউএনওকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর নেতৃত্বে নাগরপুরের উন্নয়ন আরও গতিশীল হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে নতুন ইউএনওকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরিচিতি সভাটি পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।