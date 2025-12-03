বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় কালিয়াকৈরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার সকালে পৌর বিএনপি ও এর অঙ্গ–সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে লতিফপুর এলাকার রিয়াজ উদ্দিন রাইচ মিল মাঠে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
দোয়া অনুষ্ঠানে গাজীপুর-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্থানীয় নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি শামসুল আলম সরকার এবং সঞ্চালনা করেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজি রিয়াজ উদ্দিন।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদসহ পৌর বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতা–কর্মীরা।
দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য, সুস্থ দীর্ঘ জীবন, দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।