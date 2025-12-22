ভূঞাপুরে এক ভূয়া ডাক্তারের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

খায়রুল খন্দকার, টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে ভুয়া চিকিৎসা দেওয়ার অভিযোগে এক হাতুরে ডাক্তারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে তাকে চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জানা যায়, ভূঞাপুর পৌর এলাকার শহীদ জিয়া মহিলা কলেজের সামনে অবস্থিত একটি ওষুধের দোকানে আব্দুল হাকিম নামের এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে রোগীদের প্রেসক্রিপশন লিখে চিকিৎসা দিয়ে আসছিলেন। অথচ তিনি পেশায় একজন ফার্মাসিস্ট। নিয়ম অনুযায়ী তার শুধু ওষুধ বিক্রির অনুমতি থাকলেও তিনি নিয়মিত সব ধরনের রোগের চিকিৎসা ও প্রেসক্রিপশন প্রদান করতেন।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইল জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেলের নেতৃত্বে ওই দোকানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় হাতুরে ডাক্তার আব্দুল হাকিমকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী নগদ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল বলেন, “কোনো ফার্মাসিস্ট চিকিৎসা বা প্রেসক্রিপশন দিতে পারেন না। এতে জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম করলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ”
তিনি আরও জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তি চাইলে শুধুমাত্র নিবন্ধিত চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ বিক্রি করতে পারবেন, তবে নিজে চিকিৎসা বা প্রেসক্রিপশন দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।