সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

  রবিবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৫
পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (২৩ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচক বাড়লেও কমেছে টাকার পরিমানে লেনদেন। তবে বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮১টি কোম্পানির ১৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৪ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৩৮৫ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৬০ টাকা।

ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৪৬.৭৩ পয়েন্ট বেড়ে ৪৯১৫.৭৫ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ৫.৪৮ পয়েন্ট বেড়ে ১৮৮৩.২৫ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৯.৪২ পয়েন্ট বেড়ে ১০২৭.৭০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ২৫০টির, কমেছে ৮৪ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৪৭টি কোম্পানীর শেয়ার।

লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, তৌফিকা ফুড, শাহাজীবাজার পাওয়ার, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, ডমিনেজ স্টিল, ওরিয়ন ইনফিউশন, রানার অটো, বারাকা পতেংগা পাওয়ার ও সোনালি পেপার।

দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- সানলাইফ ইন্সুঃ, ইনটেক লিঃ, আল আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক, এবি ব্যাংক, প্রগতি লাইফ ইন্সুঃ, আইএফআইসি ব্যাংক, এনআরবি ব্যাংক, ডরিন পাওয়ার, রানার অটো ও সেলভো কেমিক্যাল।

দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- ইপিজিএল, মেঘনা সিমেন্ট, আরএসআরএম স্টিল, আনলেমা ইয়ার্ন, হাওয়াওয়েল টেক্স, মাইডাস ফাইন্যান্স, আরামিট সিমেন্ট, ইবিএল এনআরবি মি. ফা., ১ম জনতা ব্যাংক মি. ফা. ও ট্রাস্ট ব্যাংক ১ম মি. ফা।

আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন:- ৬৮৪৩৯১২৫৯৫০০৪.০০।





