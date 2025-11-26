সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (২৬ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচকের সাথে সাথে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমাণে লেনদেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮৫টি কোম্পানির ১৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ১১১ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৫২৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯১২ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৮.৪৮ পয়েন্ট কমে ৫০০৯.৮০ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ৬.৩২ পয়েন্ট কমে ১৯২৬.৫১ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৪.৮৮ পয়েন্ট কমে ১০৫০.৬১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ১৫৭টির, কমেছে ১৭৪ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৪টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: শাহাজীবাজার পাওয়ার, ওরিয়ন ইনফিউশন, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, বারাকা পতেঙ্গা, খান ব্রাদার্স পিপি, রানার অটো, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, ডমিনেজ স্টিল, সিম টেক্স ও মুন্নু ফেব্রিক্স।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: প্রগতি ইন্সু:, মুন্নু ফেব্রিক্স, আমান ফীডস, ক্রিস্টাল ইন্সুঃ, গ্রীন ডেল্টা ইন্সু:, ইবিএল ১ম মি. ফা., সামিট পাওয়ার, একমী পেস্টিসাইট, পিপলস ইন্সুঃ ও পাইওনিয়র ইন্সুঃ।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: হামিদ ফেব্রিক্স, রিং শাইন, এনবিএল, প্রিমিয়ার লিজিং, সুহৃদ ইন্ডা:, সিএনএ টেক্স, ফ্যামিলী টেক্স, নিউ লাইন ক্লোথিং, এক্সিম ব্যাংক ১ম মি. ফা. ও আইএসএন লিঃ।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৯২৭৫৬৮৯০২৯৭২.০০।