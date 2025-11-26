বুধবার, ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:৩১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Drishyam Actress Shriya Saran Turns Heads In White Top-Denim Look At Mumbai Airport At Airport | Watch | Bollywood News শেখ হাসিনা-কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ – Corporate Sangbad খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ইবি ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল শেয়ারবাজার কারসাজি : সাকিবসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ৩ মার্চ – Corporate Sangbad Is Amaal Mallik, Shehbaz Badesha’s Friendship In Trouble Ahead Of Bigg Boss 19 Finale? | Television News জকসু প্রার্থীদের ডোপটেস্ট স্থগিত, নির্বাচন পেছানোর সংশয় Harmer hammer for India: South African spinner surpasses Dale Steyn; breaks multiple records | Cricket News সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez decide on wedding venue! When will the couple get married? | Football News Not Saiyaara Or Kantara, But THIS Film Is The Biggest Blockbuster Of 2025 With 150X ROI | Bollywood News
প্রচ্ছদ
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৮ সময় দেখুন
সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (২৬ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচকের সাথে সাথে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমাণে লেনদেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮৫টি কোম্পানির ১৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ১১১ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৫২৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯১২ টাকা।

ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৮.৪৮ পয়েন্ট কমে ৫০০৯.৮০ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ৬.৩২ পয়েন্ট কমে ১৯২৬.৫১ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৪.৮৮ পয়েন্ট কমে ১০৫০.৬১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ১৫৭টির, কমেছে ১৭৪ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৪টি কোম্পানীর শেয়ার।

লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: শাহাজীবাজার পাওয়ার, ওরিয়ন ইনফিউশন, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, বারাকা পতেঙ্গা, খান ব্রাদার্স পিপি, রানার অটো, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, ডমিনেজ স্টিল, সিম টেক্স ও মুন্নু ফেব্রিক্স।

দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: প্রগতি ইন্সু:, মুন্নু ফেব্রিক্স, আমান ফীডস, ক্রিস্টাল ইন্সুঃ, গ্রীন ডেল্টা ইন্সু:, ইবিএল ১ম মি. ফা., সামিট পাওয়ার, একমী পেস্টিসাইট, পিপলস ইন্সুঃ ও পাইওনিয়র ইন্সুঃ।

দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: হামিদ ফেব্রিক্স, রিং শাইন, এনবিএল, প্রিমিয়ার লিজিং, সুহৃদ ইন্ডা:, সিএনএ টেক্স, ফ্যামিলী টেক্স, নিউ লাইন ক্লোথিং, এক্সিম ব্যাংক ১ম মি. ফা. ও আইএসএন লিঃ।

আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৯২৭৫৬৮৯০২৯৭২.০০।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Drishyam Actress Shriya Saran Turns Heads In White Top-Denim Look At Mumbai Airport At Airport | Watch | Bollywood News

Drishyam Actress Shriya Saran Turns Heads In White Top-Denim Look At Mumbai Airport At Airport | Watch | Bollywood News

শেখ হাসিনা-কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ – Corporate Sangbad

শেখ হাসিনা-কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ – Corporate Sangbad

Is Amaal Mallik, Shehbaz Badesha’s Friendship In Trouble Ahead Of Bigg Boss 19 Finale? | Television News

Is Amaal Mallik, Shehbaz Badesha’s Friendship In Trouble Ahead Of Bigg Boss 19 Finale? | Television News

শেয়ারবাজার কারসাজি : সাকিবসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ৩ মার্চ – Corporate Sangbad

শেয়ারবাজার কারসাজি : সাকিবসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ৩ মার্চ – Corporate Sangbad

জকসু প্রার্থীদের ডোপটেস্ট স্থগিত, নির্বাচন পেছানোর সংশয়

জকসু প্রার্থীদের ডোপটেস্ট স্থগিত, নির্বাচন পেছানোর সংশয়

Not Saiyaara Or Kantara, But THIS Film Is The Biggest Blockbuster Of 2025 With 150X ROI | Bollywood News

Not Saiyaara Or Kantara, But THIS Film Is The Biggest Blockbuster Of 2025 With 150X ROI | Bollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST