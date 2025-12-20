শনিবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:১২ অপরাহ্ন
হাদীর হত্যাকারীদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের আল্টিমেটাম এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াডের
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

হাদীর হত্যাকারীদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের আল্টিমেটাম এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াডের

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
হাদীর হত্যাকারীদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের আল্টিমেটাম এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াডের

চট্টগ্রামে হাদীর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত

এন্ট্রি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াড এর উদ্যোগে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরীফ ওসমান হাদীর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে জামালখান প্রেসক্লাবের সামনে এই গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

গায়েবানা জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের জুলাই যোদ্ধা, ছাত্র-জনতা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা।

এসময় জানাযার ইমামতি করেন জুলাইয়ের শহীদ মাহবুবুল হকের ছোট ভাই মঞ্জু মাহিম।

জানাজা শেষে হাদীর হত্যাকারীদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করে বিচারের আল্টিমেটাম দেন এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াড এর মুখপাত্র রিদুয়ান হৃদয়,

এসময় এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াডের মুখপাত্র রিদুয়ান হৃদয় বলেন” আজ যেভাবে হাদির হত্যাতে পুরো দেশ উত্তাল সেভাবে যদি হাদির জীবদ্দশায় হাদির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হতো অন্তত হাদি বেঁচে থাকতো, হাদীর হত্যাকারীদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় না আনা হয় আরও বড় ধরনের কর্মসূচি দেয়া হবে”

এসময় এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াড এর অন্যতম সংগঠক রাকিবুল হাসান নওশাদ প্রশ্ন তোলেন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এন্টি ফ্যাসিস্ট স্কোয়াড এর অন্যতম সংগঠক রিয়াজুল আনোয়ার সিন্টু, আযাদ দোভাষ,সরওয়ার কামাল,টিপু সুলতান, এমদাদুল হক,নাঈমুর রহমান তানজিদ,সৈয়দ এহসানুল হক, নিজামুদ্দিন, সাকিব প্রমুখ

