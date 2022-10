৭১’ এ পাকিস্তানি গণহত্যার স্বীকৃতির প্রস্তাব মার্কিন কংগ্রেসে

স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের নিরহী মানুষের ওপর চালানো পাকিস্তানি গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের হাউস অব রিপ্রেজেন্টিভসে। যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের দুই সদস্য এ প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বাংলাদেশের ওপর চালানো পাকিস্তানি গণহত্যার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান তারা।

স্টিভ চ্যাবটের টুইট বার্তা থেকে জানা যায়, শুক্রবার (১৪ অক্টেবর) কংগ্রেসম্যান রো খান্না এবং তিনি নিজে নিম্নকক্ষে প্রস্তাবটি তোলেন। প্রস্তাবে গণহত্যার জন্য পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

টুইট বার্তায় স্টিভ চ্যাবট টুইটে লিখেছেন, ‘১৯৭১ সালের বাংলাদেশে চালানো গণহত্যার ঘটনা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। আমার ওহিও অঙ্গরাজ্যর সহকর্মীর সহযোগিতায় বাঙালি ও হিন্দুদের ওপর চালানো নৃশংসতা বিশেষ করে যার কিছু কিছু ক্ষেত্রে গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছি।’

The Bangladesh Genocide of 1971 must not be forgotten. With help from my Hindu constituents in Ohio’s First District, @RepRoKhanna and I introduced legislation to recognize that the mass atrocities committed against Bengalis and Hindus, in particular, were indeed a genocide.

