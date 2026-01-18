রবিবার, ১৮ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:৩৮ অপরাহ্ন
England vs Zimbabwe Live Score, U19 World Cup 2026

  রবিবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৬
England vs Zimbabwe Live Score, U19 World Cup 2026



England vs Zimbabwe Live Score, U19 World Cup 2026: England U19 have won the toss and have opted to field

Teams:

Zimbabwe U19 (Playing XI): Nathaniel Hlabangana, Kupakwashe Muradzi(w), Benny Zuze, Kian Blignaut, Leeroy Chiwaula, Brandon Senzere, Michael Blignaut, Simbarashe Mudzengerere(c), Dhruv Patel, Tatenda Chimugoro, Shelton Mazvitorera

England U19 (Playing XI): Ben Dawkins, Joseph Moores, Ben Mayes, Thomas Rew(w/c), Caleb Falconer, Ralphie Albert, Farhan Ahmed, Luke Hands, James Minto, Manny Lumsden, Alex French

Squads:

England U19 Squad: Ben Dawkins, Joseph Moores, Ben Mayes, Thomas Rew(w/c), Caleb Falconer, Ralphie Albert, Farhan Ahmed, Sebastian Morgan, James Minto, Manny Lumsden, Alex Green, Isaac Mohammed, Luke Hands, Alex French, Will Bennison, Ali Farooq

Zimbabwe U19 Squad: Kupakwashe Muradzi(w), Dhruv Patel, Kian Blignaut, Takudzwa Makoni, Simbarashe Mudzengerere(c), Brandon Senzere, Michael Blignaut, Leeroy Chiwaula, Brandon Ndiweni, Tatenda Chimugoro, Benny Zuze, Shelton Mazvitorera, Panashe Mazai, Webster Madhidhi, Nathaniel Hlabangana



