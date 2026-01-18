England vs Zimbabwe Live Score, U19 World Cup 2026

Teams:
Zimbabwe U19 (Playing XI): Nathaniel Hlabangana, Kupakwashe Muradzi(w), Benny Zuze, Kian Blignaut, Leeroy Chiwaula, Brandon Senzere, Michael Blignaut, Simbarashe Mudzengerere(c), Dhruv Patel, Tatenda Chimugoro, Shelton Mazvitorera
England U19 (Playing XI): Ben Dawkins, Joseph Moores, Ben Mayes, Thomas Rew(w/c), Caleb Falconer, Ralphie Albert, Farhan Ahmed, Luke Hands, James Minto, Manny Lumsden, Alex French
Squads:
England U19 Squad: Ben Dawkins, Joseph Moores, Ben Mayes, Thomas Rew(w/c), Caleb Falconer, Ralphie Albert, Farhan Ahmed, Sebastian Morgan, James Minto, Manny Lumsden, Alex Green, Isaac Mohammed, Luke Hands, Alex French, Will Bennison, Ali Farooq
Zimbabwe U19 Squad: Kupakwashe Muradzi(w), Dhruv Patel, Kian Blignaut, Takudzwa Makoni, Simbarashe Mudzengerere(c), Brandon Senzere, Michael Blignaut, Leeroy Chiwaula, Brandon Ndiweni, Tatenda Chimugoro, Benny Zuze, Shelton Mazvitorera, Panashe Mazai, Webster Madhidhi, Nathaniel Hlabangana