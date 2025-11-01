আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
গ্রামীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচারিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আনোয়ারা উপজেলায় গ্রাম আদালতের “বিকেন্দ্রীকৃত পরীবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (ডিএমআইই)” প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ আগস্ট) উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তারের সভাপতিত্বে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দীপক ত্রিপুরা। এতে আনোয়ারা ও কর্ণফুলী উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অংশ নেন। প্রশিক্ষণে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত, প্রেরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
এসময় প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশে গ্ৰাম আদালত সক্রিয়করণ ৩য় পর্যায় প্রকল্পের চট্টগ্রাম জেলার জেলা ব্যবস্থাপক সাজেদুল আনোয়ার ভুঁইয়া। প্রশিক্ষণ সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আনোয়ারা উপজেলার সমন্বয়কারী মো. ফারুকুজ্জামান ও কর্ণফুলী উপজেলার সমন্বয়কারী বাবুল আরাফাত।