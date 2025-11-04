কর্ণফুলীতে ফুলেল ভালোবাসায় সিক্ত সরওয়ার জামাল নিজাম

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র প্রার্থী হিসেবে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই এলাকায় আনন্দের বন্যা বইছে।
গতকাল নাম ঘোষণার পর আজ মঙ্গলবার (০৪ নবেম্বর) বিকাল ৩ টার দিকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। পরে গাড়ি বহরে তাকে নিয়ে আসা হয় কর্ণফুলীর মইজ্জ্যারটেকে, যেখানে আগে থেকেই জড়ো হয়েছিলেন শত শত নেতা-কর্মী ও স্থানীয় জনগণ।
মইজ্জ্যারটেক পৌঁছালে ফুলের তোড়া ও শুভেচ্ছা বন্যায় ভেসে যান সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম। তখন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানান। পুরো এলাকা তখন উৎসবমুখর হয়ে ওঠে, যেন নির্বাচনের আগাম আমেজ ছড়িয়ে পড়ে কর্ণফুলী ও আনোয়ারা জুড়ে।
স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সরওয়ার জামাল নিজামের প্রার্থিতা ঘোষণার পর বিএনপির মাঠপর্যায়ের কর্মীরা নতুন উদ্দীপনা ও আশায় উজ্জীবিত হয়েছেন।