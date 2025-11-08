শনিবার, ০৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:২০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব পরিষদের অভিষেক ও প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত কর্ণফুলীর চরলক্ষ্যা ইউনিয়নে মাদক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত Neil Nitin Mukesh Flexes His Biceps, Triceps And Deltoids With A Warning: ‘Freshly Pumped’ | Bollywood News Asia Cup trophy row: ‘Ice has been broken,’ says BCCI secretary after meeting with Mohsin Naqvi in Dubai | Cricket News Soha Ali Khan Doesn’t ‘Outsource Anything’ To Kunal Kemmu, Takes On All ‘Parent Duties’ Herself | Bollywood News Why Tilak Varma is not playing the crucial 5th T20I against Australia – Explained | Cricket News Rohit Saraf’s Photo Dump Feels Like A Warm Hug And His Fans Totally Agree | Television News Huge blow for India! Rishabh Pant retires hurt after being hit multiple times by South Africa A pacer – watch | Cricket News বৃহত্তর রাঙ্গামাটি সমিতি চট্টগ্রাম কর্তৃক হাবীব আজমকে সংবর্ধনা Katrina Kaif’s Manifestation Comes True; No, It’s Not The One Made On Koffee With Karan
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কর্ণফুলীর চরলক্ষ্যা ইউনিয়নে মাদক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৩ সময় দেখুন
কর্ণফুলীর চরলক্ষ্যা ইউনিয়নে মাদক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

কর্ণফুলীর চরলক্ষ্যা ইউনিয়নের ১ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজকে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত ও সমাজ থেকে মদ ও জুয়া প্রতিহত করতে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৭ নভেম্বর) রাত ৮ টার দিকে উত্তর চরলক্ষ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে এলাকার সকল শ্রেণির লোকেদের উপস্থিতিতে মাদক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা আব্দুল হালিম’র সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ তৌহিদুল আলম’র সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন- আবদুল গফুর মেম্বার।

সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমানে মাদকের ভয়াবহতা চরম আকার ধারণ করেছে। শিশু-কিশোর ও যুবকদের মাদকের কুফল থেকে বাঁচাতে সবাইকে একত্রিত হতে হবে। এই অগ্রযাত্রায় যুবসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাদের মেধাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে মাদকমুক্ত যুবসমাজ গড়তে হবে। নিজেরা মাদকমুক্ত থাকার পাশাপাশি অন্যদের মাদকমুক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তবেই দেশ এবং সমাজে ভালো মানুষ জন্ম নিবে। বক্তারা আরো বলেন, আগেকার সময়ে পরিবারে মা-বাবার সাথে সন্তানদের প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। কিন্ত বর্তমানে সেই বন্ধন আর নেই বললে চলে। মা-বাবার সংস্পর্শে না থাকাতেই আজকে ছাত্র সমাজ ও যুবসমাজের এ অবস্থা।

এছাড়া বক্তারা আরো বলেন, কুরআনের আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছন- তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে যারা ভালোর দিকে ডাকবে। সৎ কাজের আদেশ দিবে আর অসৎ কাজে বাঁধা দিবে। তাঁরাই সফলকাম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নুরুল আক্কাস, সাংবাদিক নুরুল আমীন মিন্টু, মনির আহমদ সওদাগর, এডভোকেট শাহজাহান, আয়ুব আলী মেম্বার, মোঃ ইব্রাহিম, ইঞ্জিনিয়ার সাদ্দাম ও প্রমূখ।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের সর্বোসম্মতিক্রমে মাওলানা আব্দুল হালিমকে আহ্বায়ক ও মোহাম্মদ তৌহিদুল আলমকে সদস্য সচিব দিয়ে ৮ জন বিশিষ্ট এডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব পরিষদের অভিষেক ও প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব পরিষদের অভিষেক ও প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

Neil Nitin Mukesh Flexes His Biceps, Triceps And Deltoids With A Warning: ‘Freshly Pumped’ | Bollywood News

Neil Nitin Mukesh Flexes His Biceps, Triceps And Deltoids With A Warning: ‘Freshly Pumped’ | Bollywood News

Soha Ali Khan Doesn’t ‘Outsource Anything’ To Kunal Kemmu, Takes On All ‘Parent Duties’ Herself | Bollywood News

Soha Ali Khan Doesn’t ‘Outsource Anything’ To Kunal Kemmu, Takes On All ‘Parent Duties’ Herself | Bollywood News

Rohit Saraf’s Photo Dump Feels Like A Warm Hug And His Fans Totally Agree | Television News

Rohit Saraf’s Photo Dump Feels Like A Warm Hug And His Fans Totally Agree | Television News

বৃহত্তর রাঙ্গামাটি সমিতি চট্টগ্রাম কর্তৃক হাবীব আজমকে সংবর্ধনা

বৃহত্তর রাঙ্গামাটি সমিতি চট্টগ্রাম কর্তৃক হাবীব আজমকে সংবর্ধনা

Katrina Kaif’s Manifestation Comes True; No, It’s Not The One Made On Koffee With Karan

Katrina Kaif’s Manifestation Comes True; No, It’s Not The One Made On Koffee With Karan

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST