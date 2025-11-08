কর্ণফুলীর চরলক্ষ্যা ইউনিয়নে মাদক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
কর্ণফুলীর চরলক্ষ্যা ইউনিয়নের ১ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজকে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত ও সমাজ থেকে মদ ও জুয়া প্রতিহত করতে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৭ নভেম্বর) রাত ৮ টার দিকে উত্তর চরলক্ষ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে এলাকার সকল শ্রেণির লোকেদের উপস্থিতিতে মাদক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মাওলানা আব্দুল হালিম’র সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ তৌহিদুল আলম’র সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন- আবদুল গফুর মেম্বার।
সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমানে মাদকের ভয়াবহতা চরম আকার ধারণ করেছে। শিশু-কিশোর ও যুবকদের মাদকের কুফল থেকে বাঁচাতে সবাইকে একত্রিত হতে হবে। এই অগ্রযাত্রায় যুবসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাদের মেধাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে মাদকমুক্ত যুবসমাজ গড়তে হবে। নিজেরা মাদকমুক্ত থাকার পাশাপাশি অন্যদের মাদকমুক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তবেই দেশ এবং সমাজে ভালো মানুষ জন্ম নিবে। বক্তারা আরো বলেন, আগেকার সময়ে পরিবারে মা-বাবার সাথে সন্তানদের প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। কিন্ত বর্তমানে সেই বন্ধন আর নেই বললে চলে। মা-বাবার সংস্পর্শে না থাকাতেই আজকে ছাত্র সমাজ ও যুবসমাজের এ অবস্থা।
এছাড়া বক্তারা আরো বলেন, কুরআনের আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছন- তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে যারা ভালোর দিকে ডাকবে। সৎ কাজের আদেশ দিবে আর অসৎ কাজে বাঁধা দিবে। তাঁরাই সফলকাম।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নুরুল আক্কাস, সাংবাদিক নুরুল আমীন মিন্টু, মনির আহমদ সওদাগর, এডভোকেট শাহজাহান, আয়ুব আলী মেম্বার, মোঃ ইব্রাহিম, ইঞ্জিনিয়ার সাদ্দাম ও প্রমূখ।
অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের সর্বোসম্মতিক্রমে মাওলানা আব্দুল হালিমকে আহ্বায়ক ও মোহাম্মদ তৌহিদুল আলমকে সদস্য সচিব দিয়ে ৮ জন বিশিষ্ট এডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়।