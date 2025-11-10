কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ।

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর(গাজীপুর)প্রতিনিধি:
দেশবিরোধী চক্রান্ত ও নাশকতার পরিকল্পনা এবং বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে নিয়ে আপত্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের অভিযোগে কালিয়াকৈর থানায় পৃথক দুটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।গাজীপুর জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মিনার উদ্দিন মিনার ও কালিয়াকৈর পৌর শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ কে আজাদ আলাদা ভাবে সোমবার সকালে কালিয়াকৈর থানায় ইরাদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ জমা দেন। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি’র স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর বড় ছেলে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকী গত ৯ নভেম্বর রোববার কালিয়াকৈর হাইটেক সিটি রেলস্টেশনের বারান্দায় স্থানীয় সাংবাদিকদের ডেকে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি তার বক্তব্যে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের সাথে তার প্রতিনিয়ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এবং তিনি বেশ কয়েকবার ভারতেও গিয়েছেন এ বিষয়ে কথাবার্তা বলতে। এ ছাড়া গাজীপুর ১ আসনে ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী তার ছোট ভাই চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী কে নিয়েও বিভিন্ন প্রকার অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) আব্দুল মান্নান জানান, পৃথক দুটি অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
