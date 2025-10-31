কালিয়াকৈরে পিকআপ ও অটোরিকশা মুখোমুখি সংঘর্ষে অটো চালক নিহত

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মরকাবহ কান্দাপাড়া এলাকায় ধামরাই টু কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে শুক্রবার ভোরে কয়লা ভর্তি পিকআপ ভ্যান ও অটোরিকশা সংঘর্ষে এক অটো চালক নিহত হয়েছে।
নিহত ওই অটো চালক হলেন,ঢাকার ধামরাই উপজেলার বাগমারা গ্রামের মোস্তফা মিয়ার ছেলে মুনছের হোসেন মঞ্জু (২১)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার ভোর ছয়টার দিকে মঞ্জু অটোরিকশা নিয়ে আমতলী থেকে কালিয়াকৈর বাজারের দিকে আসছিলেন পথিমধ্যে কান্দাপাড়া এলাকায় আসলে সামনে থেকে কয়লা ভর্তি পিকআপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা দিলে অটোরিকশাটি দুমরে মুচড়ে যায়।এসময় ঘটনাস্থলেই ওই অটোরিকশা চালক গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
পরে খবর পেয়ে পুলিশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে থেকে লাশটি উদ্ধার করে।
পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে ঘাতক পিকআপ ভ্যান (ঢাকা মেট্রো -ন – ১১-৪৩৭৮) টিকে আটক করে।
কালিয়াকৈর থানার ওসি আব্দুল মান্নান জানান, নিহত ওই যুবককের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গাড়ি আটক করা হয়েছে।এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াদিন।
তারিখ ৩১-১০-২৫ইং