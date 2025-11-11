কালিয়াকৈরে ১জন যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গতকাল দিবাগত রাতে কালিয়াকৈর পৌরসভার কালামপুর এলাকায় খোকন সরকার (২৮) নামের এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। নিহতের স্বজনদের দাবি নিহত খোকনের স্ত্রী তাজিন আক্তার পরকীয়ার জেরে প্রায়ই তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকতো।তারই পরিপ্রেক্ষিতে খোকন সরকারকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। নিহত খোকন সরকার উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের শাহজাহান সরকারের ছেলে।তিনি উপজেলার কালামপুর এলাকায় শশুর মোস্তফা হোসেনের বাড়িতে থেকে স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।
অপরদিকে নিহত খোকন সরকারের শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের দাবি রাতে খোকন সরকারকে সাপে কামড় দিয়েছে। রাতে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন। তবে নিহতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে।
কালিয়াকৈর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত)জাফর আলী খান জানান, খবর পেয়ে নিহতের মরদের উদ্ধার করে গাজীপুর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। ডাক্তারি প্রতিবেদন ও তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।