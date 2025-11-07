শুক্রবার, ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৫৫ অপরাহ্ন
Cricket in LA Olympics 2028: ICC reveals number of teams for both men's and women's T20 events | Cricket News Katrina Kaif, Vicky Kaushal Welcome A Baby Boy; Raveena Tandon On People Discussing Her Past With Akshay Kumar | Movies News Ashlesha Thakur Falls Down Stairs At Family Man 3 Trailer Launch, Co-Stars Come To Her Rescue | Video | Web-series News কালিয়াকৈরে ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত। Drama at Chess World Cup! Lithuania's GM raises complaint against India's Pranav V: Here's what happened | Chess News জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের তাৎপর্য স্মরণে ডাকসুর আলোচনা সভা জামালপুরে ভ্রমণের নামে ইয়াবা চালান, পেছনে জনি-মোস্তফা-ফারুক Shraddha Kapoor Enters Disney Universe As Hindi Voice Of Judy Hopps In Zootopia 2 | See Here | Bollywood News কালিয়াকৈরে ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন 'Sachin sir called before the final': Harmanpreet Kaur reveals Tendulkar's priceless advice that inspired India's World Cup triumph | Cricket News
কালিয়াকৈরে ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত।

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৭ নভেম্বর, ২০২৫
শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে ঐতিহাসিক ৭ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। শুক্রবার বিকেলে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে বাইপাস নিউ মার্কেটের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়।

র‍্যালিটি ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে কালিয়াকৈর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসে এক আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

কেন্দ্রীয় বিএনপির শ্রমবিষয়ক সহ সম্পাদক ও গাজীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মোঃ হুমায়ুন কবির খান এর নেতৃত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কালিয়াকৈর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতার উজ জামান, গাজীপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মোকলেছুর রহমান ও মোঃ হযরত আলী মিলন, জেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মোঃ মিনার উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ শাহজাহান সিরাজ, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোঃ তপন খান, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মোঃ জয়নাল আবেদীনসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা বলেন, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তারা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান।

