শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে ঐতিহাসিক ৭ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। শুক্রবার বিকেলে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে বাইপাস নিউ মার্কেটের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়।
র্যালিটি ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে কালিয়াকৈর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসে এক আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
কেন্দ্রীয় বিএনপির শ্রমবিষয়ক সহ সম্পাদক ও গাজীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মোঃ হুমায়ুন কবির খান এর নেতৃত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কালিয়াকৈর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতার উজ জামান, গাজীপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মোকলেছুর রহমান ও মোঃ হযরত আলী মিলন, জেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মোঃ মিনার উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ শাহজাহান সিরাজ, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোঃ তপন খান, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মোঃ জয়নাল আবেদীনসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
বক্তারা বলেন, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তারা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান।