কালিয়াকৈর উপজেলা আওয়ামীলীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম তুষার গ্রেফতার

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:
গাজীপুর কালিয়াকৈর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম তুষার (৪৫)কে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ
সোমবার( ১০) নভেম্বর দুপুর ১১:৩০ মিনিটে রফিকুল ইসলাম তুষারকে আদালতের মাধ্যমে গাজীপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে রয়েছে ছাত্র বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাধিক হত্যা মামলা হয়েছে।
গ্রেফতারকৃত আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম তুষার কালিয়াকৈর উপজেলা পূর্ব চান্দ্ররা বুটমিল গ্রামের আদম আলীর ছেলে তিনি।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পাশে আগর ছাত্র বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর থেকেই কালিয়াকৈর উপজেলা আওয়ামীলীগ যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ইসলাম পলাতক ছিলেন। গত রবিবার মধ্যরাতে ডিবি পুলিশের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে টাঙ্গাইল জেলা তার নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করতে সক্ষম হন ডিবি পুলিশ।
পরে সোমবার দুপুরে ২টায় তাকে কালিয়াকৈর থানায় হস্তান্তর করে থানা পুলিশ আদালতের মাধ্যমে গাজীপুরে প্রেরণ করে জেল হাজতে পাঠানো হয়।
রফিকুল ইসলাম তুষারের বিরুদ্ধে বৈষম্য ছাত্রদের হত্যাকান্ডের একাধিক মামলা রয়েছে।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, কালিয়াকৈর উপজেলা আওয়ামী লীগ যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম তুষার কে ডিবি পুলিশ কালিয়াকৈর থানায় প্রেরণ করে পরে কালিয়াকৈর থানা আদালতের মাধ্যমে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।