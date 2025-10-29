কুবির উত্তরবঙ্গ ছাত্র পরিষদের নতুন কমিটি ঘোষণা

কুবি প্রতিনিধি:
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) উত্তরবঙ্গ ছাত্র পরিষদ ২০২৫-২৬ বর্ষের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন বাংলা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মাহাবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নৃবিজ্ঞান বিভাগের একই বর্ষের কাজী মিরাজ।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) সদ্য সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যদের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।
নতুন কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সেজান খান, ইমতিয়াজ আহমেদ, তন্ময় সরকার, শ্রী অর্জুন, রিফা তাসফিয়া তাকী, শাকিল সরকার এবং রুমা রাণী দেব শর্মা। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মো: সোহেল রানা, ফরহাদ হোসাইন হিমু, তালহা মুহাম্মদ ওমর, দিথী রাণী সেন কণা, সজীব আহসান এবং সজীব ইসলাম।
সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মো: আসিফ, শাকিল হাসান প্রান্ত, ফজিলাতুন্নেছা বৃষ্টি, মারিয়া তাবাসসুম, সমাধান বসাক এবং লতিফুল ইসলাম। অর্থ সম্পাদক হিসেবে আল শাহরিয়ার অন্তু, দপ্তর সম্পাদক ফাহিম শাহরিয়ার এবং প্রচার সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মাহমুদুল হাসান রোহান।
এ বিষয়ে নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কাজী মিরাজ বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে কাজ করলে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন ছাত্র সমাজ গড়ে তুলতে পারব, যেখানে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো সমাধান করা এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। উত্তরবঙ্গ ছাত্র পরিষদ সবসময় যে কোনো সমস্যায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে ছিল, আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।’
সভাপতি মাহাবুর রহমান জানান, ‘উত্তরের ১৬ টি জেলা নিয়ে গঠিত এই সংগঠনটি একটা অরাজনৈতিক সংগঠন। যা উত্তরবঙ্গ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এই সংগঠনের লক্ষ্যই হচ্ছে উত্তরবঙ্গ থেকে আসা সকল নবীন এবং প্রবীণ শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতা করা এবং পূর্ববর্তী কমিটিগুলোর দেখানো পথেই বর্তমান কমিটি পরিচালিত হবে।”
উল্লেখ্য, বিজ্ঞপ্তিতে আগামী একমাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।