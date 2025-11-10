সোমবার, ১০ নভেম্বর ২০২৫, ১০:০০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Rakul Preet Singh Reveals What She Learnt From R Madhavan During De De Pyaar De 2: ‘His Wisdom…’ | Bollywood News No medal for Manu Bhaker! Double Olympic medallist misses out at Shooting World Championships | More sports News গোপালপুর নির্বাচন অফিস বিএনপি’র হামলায় তিন কর্মকর্তা আহত: অফিস ভাঙ্গচুর নাগরপুরে সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণে স্থবিরতা, ঠিকাদারের আশ্বাসেও ভোগান্তিতে এলাকাবাসী কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউনিয়ন সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি রাঙ্গামাটিতে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ। Shraddha Kapoor’s Stree, Varun Dhawan’s Bhediya To Fall In Love? Amar Kaushik Breaks Silence | Bollywood News মঙ্গলবার লাখ লাখ লোকের সমাবেশ হবে: ৮ দল মেডিকেল ভর্তিতে আসন কমলো ২৮০টি
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউনিয়ন সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৬ সময় দেখুন
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউনিয়ন সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ:

কুষ্টিয়ার
দৌলতপুর উপজেলার ১১ নং আদাবাড়ীয়া ইউনিয়নের ধর্মদহ গ্রামের ৯ নং ওয়ার্ড সদস্য আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ও বিধবাদের ভাতা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীরা বলছে—তাদের মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করে ভাতা অন্য আত্মীয়দের নামে উত্তোলন করা হয়েছে।
স্থানীয় শারীরিক প্রতিবন্ধী সুলতান হোসেন জানান, দেড় বছর আগে তার নিবন্ধিত নম্বরে একবার ভাতা পেয়েছিলেন, এরপর আর কোনও টাকা পাননি। কয়েকবার আমজাদ মেম্বরের কাছে গেলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও টাকা দেননি। অক্টোবর মাসে টাকা না পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে গেলে সমাজসেবা অফিসর তাকে জানান যে ভাতার টাকা অন্য নম্বরে গিয়েছে,ওই নম্বর তিনি দেখতে পাননি।
বিএনপির ১১ নং আদাবাড়ীয়া ইউনিয়ন কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম জানান, অনেকেই অভিযোগ নিয়ে তার কাছে এসেছেন। সমাজসেবা অফিসারের দেওয়া নম্বরটি ডায়াল করলে ফোন রিসিভ করেন বজলুর রহমান—যিনি অভিযোগে নাম থাকা আমজাদের শশুর। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা শহিদুলের পার্টি অফিসে জমায়েত হয়েছেন। স্থানীয়রা মনে করছেন কমপক্ষে ৪০–৫০ জন ভাতাভোগীর টাকা অনুপস্থিত থাকতে পারে।
এক বিধবা সুরতন নেছা বলেছিলেন,দেড় বছর আগে একবার বিধবা ভাতা পেয়েছিলেন তারপর থেকে আর ভাতার টাকা পাননি। অভিযোগ রয়েছে—বিধবা ভাতা ও সরকারি বাড়ি দেয়ার নামে মেম্বর তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছেন বাড়ি ও পুনরায় ভাতা পাননি। মাসিকুল ইসলাম জানান, তার শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলে সুফিয়ানের ভাতা চালু হওয়ার ছয় মাস পর পাওয়া শুরু হলেও পরের ৯ মাসের টাকা মেলেনি অভিযোগ করলে আমজাদ মেম্বর রাতের বেলায় বাড়ি এসে চাপ দিয়ে পরে ৭ হাজার ৭শত টাকা ফেরত দিয়েছেন বলে তিনি দাবি করেছেন।
আরও অভিযোগ রয়েছে—প্রমুতি ভাতার জন্য আমজাদ মেম্বর ছাত্তারের স্ত্রীর নামে কার্ড করার নাম করে দুই বছর আগে ৬ হাজার টাকা নিয়েছিলেন, ছাত্তার এখনও টাকা ফেরত পাননি ও কার্ডও করা হয়নি। ভুক্তভোগীদের দাবি,শুধুই ভাতা নয়, বিভিন্ন সরকারি সুবিধার নামে দরিদ্র ও অসহায়দের কাছ থেকে বড় অংকের অর্থ নেয়া হয়েছে।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে গেলে ৯ নং ওয়ার্ড সদস্য আমজাদ হোসেন ঘটনা স্বীকার করে বলেন,এধরনের প্রায় ১০ জনের মতো ভাতাভোগীর টাকাসংক্রান্ত অনিয়ম হয়েছে; তা আমার ভুল।১১ নং আদাবাড়ীয়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল বাকি বলেন, গরীবদের ভাতার টাকা কাউকে খাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না, প্রমাণ পেলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মো: জহিরুল ইসলামকে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিকী অভিযোগ নিশ্চিত করে বললেন,বিভিন্ন ভাতাভোগীর মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করে আত্মীয়দের নম্বর দেয়া হয়ে থাকতে পারে এবং ভাতার নামে অর্থ গ্রহন করারও অভিযোগ আছে, তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Rakul Preet Singh Reveals What She Learnt From R Madhavan During De De Pyaar De 2: ‘His Wisdom…’ | Bollywood News

Rakul Preet Singh Reveals What She Learnt From R Madhavan During De De Pyaar De 2: ‘His Wisdom…’ | Bollywood News

গোপালপুর নির্বাচন অফিস বিএনপি’র হামলায় তিন কর্মকর্তা আহত: অফিস ভাঙ্গচুর

গোপালপুর নির্বাচন অফিস বিএনপি’র হামলায় তিন কর্মকর্তা আহত: অফিস ভাঙ্গচুর

নাগরপুরে সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণে স্থবিরতা, ঠিকাদারের আশ্বাসেও ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

নাগরপুরে সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণে স্থবিরতা, ঠিকাদারের আশ্বাসেও ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

রাঙ্গামাটিতে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

রাঙ্গামাটিতে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ।

কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ।

Shraddha Kapoor’s Stree, Varun Dhawan’s Bhediya To Fall In Love? Amar Kaushik Breaks Silence | Bollywood News

Shraddha Kapoor’s Stree, Varun Dhawan’s Bhediya To Fall In Love? Amar Kaushik Breaks Silence | Bollywood News

Rakul Preet Singh Reveals What She Learnt From R Madhavan During De De Pyaar De 2: ‘His Wisdom…’ | Bollywood News
Rakul Preet Singh Reveals What She Learnt From R Madhavan During De De Pyaar De 2: ‘His Wisdom…’ | Bollywood News
No medal for Manu Bhaker! Double Olympic medallist misses out at Shooting World Championships | More sports News
No medal for Manu Bhaker! Double Olympic medallist misses out at Shooting World Championships | More sports News
গোপালপুর নির্বাচন অফিস বিএনপি’র হামলায় তিন কর্মকর্তা আহত: অফিস ভাঙ্গচুর
গোপালপুর নির্বাচন অফিস বিএনপি’র হামলায় তিন কর্মকর্তা আহত: অফিস ভাঙ্গচুর
নাগরপুরে সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণে স্থবিরতা, ঠিকাদারের আশ্বাসেও ভোগান্তিতে এলাকাবাসী
নাগরপুরে সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণে স্থবিরতা, ঠিকাদারের আশ্বাসেও ভোগান্তিতে এলাকাবাসী
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউনিয়ন সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ভাতার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউনিয়ন সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি
রাঙ্গামাটিতে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ
রাঙ্গামাটিতে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ
কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ।
কালিয়াকৈরে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ইরাদ সিদ্দিকীর নামে থানায় দুটি অভিযোগ।
Shraddha Kapoor’s Stree, Varun Dhawan’s Bhediya To Fall In Love? Amar Kaushik Breaks Silence | Bollywood News
Shraddha Kapoor’s Stree, Varun Dhawan’s Bhediya To Fall In Love? Amar Kaushik Breaks Silence | Bollywood News
মঙ্গলবার লাখ লাখ লোকের সমাবেশ হবে: ৮ দল
মঙ্গলবার লাখ লাখ লোকের সমাবেশ হবে: ৮ দল
মেডিকেল ভর্তিতে আসন কমলো ২৮০টি
মেডিকেল ভর্তিতে আসন কমলো ২৮০টি
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST