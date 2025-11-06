চাকসু নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা দিলেন পিসিসিপি

আহমদ বিলাল খান
পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে (৬ নভেম্বর) বৃহস্পতিবার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)-এর নির্বাচনে পিসিসিপির পক্ষে বিভিন্ন পদে নির্বাচিত ও অংশগ্রহণকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান-২০২৫ চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের এফ রহমান হলে সকাল এগারোটায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পিসিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন কায়েস এর সভাপতিত্বে ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী তারেক মনোয়ারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ পিসিএনপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান কাজী মজিবর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিসিএনপি’র স্থায়ী কমিটির সদস্য ও পিসিসিপি’র উপদেষ্টা শেখ আহমেদ রাজু, পার্বত্য চট্টগ্রাম লিগ্যাল এইড কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট পারভেজ তালুকদার, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্য সিনিয়র সাংবাদিক কামাল পারভেজ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হসপিটাল এর ব্যবস্থাপক তৌহিদুল ইসলাম, পিসিএনপি খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি ও পিসিসিপির উপদেষ্টা লোকমান হোসেন, পিসিএনপি রাঙামাটি জেলা সি: সহ- সভাপতি ও পিসিসিপির উপদেষ্টা আবু বক্কর সিদ্দিক, পিসিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সদস্য মো: হাবীব আজম, পিসিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি ও বান্দরবান জেলা সভাপতি আসিফ ইকবাল, পিসিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল মাহমুদ, পিসিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম, পিসিসিপি বান্দরবান জেলা সাধারণ সম্পাদক হাবিব আল মাহমুদ, দপ্তর সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন, পিসিসিপি রাঙামাটি জেলা সাধারণ সম্পাদক মো: আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক পারভেজ মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।
প্রধান অতিথি কাজী মজিবর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, “চাকসুর মতো ঐতিহ্যবাহী মঞ্চে পার্বত্য চট্টগ্রামের তরুণদের অংশগ্রহণ আমাদের গর্বিত করেছে। ভবিষ্যতে এ তরুণরাই পাহাড়ের উন্নয়ন, সম্প্রীতি ও নেতৃত্বের ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।”
তিনি আরো বলেন, শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হচ্ছে। অবিলম্বে সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে জনসংখ্যানুপাতে সকল সুযোগ-সুবিধা বণ্টন করতে হবে।
পিসিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো: হাবীব আজম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের মেধা, পরিশ্রম ও নেতৃত্বের গুণে আলাদা অবস্থান তৈরি করছে। চাকসু নির্বাচনসহ জাতীয় পর্যায়ে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রমাণ করে, পাহাড়ের শিক্ষার্থীরা আর পিছিয়ে নেই।”
সভাপতির বক্তব্যে শাহাদাৎ হোসেন কায়েস বলেন,
“আমরা চাই পাহাড়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী নেতৃত্বে এগিয়ে আসুক, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিবাচক ভাবমূর্তি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।”
অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত চাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃতি ছাত্রনেতাদের মধ্যে বই বিতরণ, ক্রেস্ট প্রদান ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।
এসময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু নির্বাচনে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী, প্রাক্তন ছাত্রনেতা, সাংবাদিক এবং অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।