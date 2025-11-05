জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক আ ন ম খলিলুর রহমান ইব্রাহিম (ভিপি) সদস্য সচিব ব্যারিস্টার ওবায়দুর রহমান টিপু

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
ঢাকায় নয়াপল্টনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় কৃষকদলের কেন্দ্রীয় অফিসে কৃষক দলের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন এবং কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুলের অনুমতিতে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সভাপতি আ ন ম খলিলুর রহমান ইব্রাহিম ভিপিকে আহবায়ক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ন সম্পাদক ব্যারিস্টার ওবায়দুর রহমান টিপুকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বুধবার বিকাল ৫ দিকে ঢাকার নয়া পল্টন কৃষক দলের কেন্দ্রীয় অফিসে এই কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে।
তারিখঃ৫/১১/২০২৫ ইং