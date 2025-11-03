জামায়াতে ইসলামীর তুরাগ মধ্য থানায় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত

তুরাগ মধ্যে থানার (ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৫৩ নং ওয়ার্ড) উদ্যোগে ঢাকা-১৮ আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। গত ২ নভেম্বর (রোববার) জামায়াতে ইসলামীর তুরাগ মধ্য থানার নিজস্ব কার্যালয়ে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন তুরাগ মধ্য থানার সম্মানিত আমীর গাজী মনির হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তর-এর নায়েবে আমীর, মজলুম জননেতা ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরা পশ্চিম জোনের সম্মানিত জোন সহকারী মাহবুবুর রহমান।
সভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার পাশাপাশি ঢাকা-১৮ আসনে বিজয় নিশ্চিত করার জন্য ৫৩ নং ওয়ার্ডের অধীন ১১টি কেন্দ্রের কেন্দ্র ও বুথ কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন তুরাগ মধ্য থানার নায়েবে আমীর, সাবেক ছাত্রনেতা ও সমাজসেবক কামরুল হাসান; থানা মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য এবং ৫৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী বিশিষ্ট সমাজসেবক সুরুজ্জামান; থানা শূরা সদস্য জুলফিকার রহমান, ওয়ারিশ আলী মুরাদ, ইঞ্জিনিয়ার দেলোয়ার হোসাইন, সাখাওয়াত হোসেন, মাওলানা মোসলেহ উদ্দিন আলমগীর, সাবেক ছাত্রনেতা আবু তাহের মিয়াজ, মাওলানা আব্দুল বারী, অ্যাডভোকেট শরিফ মিয়া, জিয়াউল হক, যুব বিভাগের সভাপতি কামরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার শাহরিয়ার সাকিব, ড. বেলাল হোসাইন, মাওলানা মাইন উদ্দিনসহ থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ।
মিটিংয়ে সবাই একমত হন যে, দলীয় ঐক্য, সাংগঠনিক দক্ষতা ও জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে আগামী নির্বাচনে ঢাকা-১৮ আসনে বিজয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।