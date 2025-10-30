বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘He Knows What Matters To Me’: Selena Gomez On Husband Benny Blanco’s Support For Mental Health Awareness | Hollywood News Rahul Dravid credits Rohit Sharma for India’s T20 revolution: ‘Others are playing catch-up now’ | Cricket News সিইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতসহ ৭ দল Shreya Chaudhry Steals The Show In Black Bikini, Sexy Video Goes Viral | Watch | Bollywood News এনসিসি ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad Where’s the No. 17? Rishabh Pant wears iconic jersey number during India A vs South Africa A | Cricket News তমিজউদ্দিন টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা – Corporate Sangbad Anupamaa Fame Madalsa Sharma Reveals Why She Quit South Films: ‘Mujhe Uncomfortable Kiya Tha’ | Television News ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে ১৮তম কঠিন চীবর দান ও স্থবির বরণোৎসব সম্পন্ন Bharti Singh Wishes For Baby Girl, Says She’d Dress Her Up Like Deepika-Ranveer’s Daughter Dua | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে ১৮তম কঠিন চীবর দান ও স্থবির বরণোৎসব সম্পন্ন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৫
  • ১৫ সময় দেখুন
ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে ১৮তম কঠিন চীবর দান ও স্থবির বরণোৎসব সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার

রাঙ্গামাটির ঐতিহ্যবাহী ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহারের দায়ক-দায়িকাবৃন্দের আয়োজনে প্রতি বছরের ন্যায় ১৮তম কঠিন চীবর দান ও স্থবির বরণোৎসব সম্পন্ন হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) ১৮তম দানশ্রেষ্ঠ দানোৎসব শুভ কঠিন চীবর দান ও ভদন্ত রত্নপ্রিয় ভিক্ষু মহোদয়ের ‘স্থবির’ বরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বরণোৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন উপ-সংঘরাজ, বাংলাদেশী বৌদ্ধদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধর্মীয়গুরু, মহানন্দ সংঘরাজ বিহারের অধ্যক্ষ, বিচিত্র ধর্মকথিক, শাসনস্তম্ভ ধর্মপ্রিয় মহাথের।
প্রধান ধর্মালোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গজালিয়া সার্বজনীন জ্যোতিবন বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত রতনপ্রিয় মহাস্থবির। প্রধান সদ্ধর্মদেশক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহামুনিস্থ যোগেন্দ্ৰ আরাম বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত প্রিয়তিষ্য স্থবির।
এছাড়া সদ্ধর্মদেশক হিসেবে ভদন্ত শ্রদ্ধানন্দ স্থবির, ভদন্ত সাধনানন্দ মহাথের, অজিতানন্দ মহাথের, ভদন্ত ধর্মমিত্র ভিক্ষু, ভদন্ত সুমনপাল স্থবির, ভদন্ত অর্পণজ্যোতি স্থবির, ভদন্ত প্রজ্ঞারক্ষিত স্থবির, ভদন্ত সুমনানন্দ স্থবির ও ভদন্ত প্রজ্ঞাতিলক ভিক্ষু কঠিন চীবর দানোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য (অর্থ) সুমন বড়ুয়া (যুগ্ম সচিব)।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বড়ুয়া সংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্মল বড়ুয়া মিলন।
বিশেষ পুণ্যার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি রাঙামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুঁই চাকমা।
স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি প্রকাশ কুসুম বড়ুয়া।
এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বড়ুয়া সংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি শ্যামল চৌধুরী, রাঙামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অপু বড়ুয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক তপু বড়ুয়া, যুব বিষয়ক সম্পাদক তেমিয় বড়ুয়া, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হৃদয় বড়ুয়া, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মানিক বড়ুয়া, দপ্তর সম্পাদক রুবেল বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য সজল বড়ুয়া ও লিটন বড়ুয়া, রাঙামাটি পৌর কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার বড়ুয়া নিখিল, কাউখালী উপজেলা কমিটি সভাপতি জিনপদ বড়ুয়া, সহ সভাপতি পলাশ বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক জুয়েল বড়ুয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল বড়ুয়া, অর্থ সম্পাদক সমর জিৎ বড়ুয়া, যুব বিষয়ক সম্পাদক মুক্ত বড়ুয়া, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হৃদয় বড়ুয়া, দপ্তর সম্পাদক লিটন বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য সাধন চন্দ্র বড়ুয়া ও দিলীপ বড়ুয়া সহ পণ্ডিত প্রাজ্ঞ-ভিক্ষুসংঘ,সুধীবৃন্দ, ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহারের দায়ক-দায়িকাবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বড়ুয়া সংগঠনের নারী নেতৃবৃন্দ ও পুণ্যার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ডলুছড়া মহামনি যুব একতা সংঘের সভাপতি পলাশ বড়ুয়ার নেতৃত্বে জুয়েল বড়য়া, দীলিপ বড়ুয়া, মানিক বড়ুয়া,জয় বড়ুয়া, সাজু বড়ুয়া,নয়ন বড়ুয়া, আকাশ বড়ুয়া,মুক্ত বড়ুয়া শুভ বড়ুয়া, সজল বড়ুয়া, শিমুল বড়ুয়া, সোহেল বড়ুয়া, সুবীর বড়ুয়া, তুষার বড়ুয়া, মানিক বড়ুয়া, সাগর বড়ুয়া, প্রদীপ বড়ুয়া, লিটন বড়ুয়া, জিকু বড়ুয়া, অভি বড়ুয়া, অন্ত বড়ুয়া ও প্ৰান্ত বড়ুয়াসহ ডলুছড়া গ্রামের যুবক-যুবতীরা ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে ১৮তম কঠিন চীবর দান ও স্থবির বরণোৎসবে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সুস্থ ও সু-শৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করায় তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি প্রকাশ কুসুম বড়ুয়া।

২দিন ব্যাপী ধর্মানুষ্টানের মধ্যে ছিলো বুদ্ধকীর্তন সহকারে প্রভাতফেরী, ভিক্ষুসংঘের প্রভাতী সূত্রপাঠ জাতীয় ও ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন, পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের প্রাতঃরাশ, বুদ্ধ পূজা ও অষ্টপরিষ্কারসহ সংঘদান পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ, পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের পিণ্ডদান সম্মানিত অতিথিদের মধ্যাহ্ন ভোজ, ভদন্ত রত্নপ্রিয় ভিক্ষু’র ‘স্থবির’ বরণ, বুদ্ধকীর্তন সহকারে গ্রাম পরিক্রমা ও বিহার অভিমুখে যাত্রা ও সন্ধ্যায় আকর্ষনীয় ফানুস উত্তোলন ইত্যাদি।
ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে ১৮তম কঠিন চীবর দান ও স্থবির বরণোৎসব অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন উত্তর পোমরা ধম্মাংকুর মৈত্রী বিহার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিদুল বড়ুয়া।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘He Knows What Matters To Me’: Selena Gomez On Husband Benny Blanco’s Support For Mental Health Awareness | Hollywood News

‘He Knows What Matters To Me’: Selena Gomez On Husband Benny Blanco’s Support For Mental Health Awareness | Hollywood News

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতসহ ৭ দল

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতসহ ৭ দল

Shreya Chaudhry Steals The Show In Black Bikini, Sexy Video Goes Viral | Watch | Bollywood News

Shreya Chaudhry Steals The Show In Black Bikini, Sexy Video Goes Viral | Watch | Bollywood News

এনসিসি ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

এনসিসি ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

তমিজউদ্দিন টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা – Corporate Sangbad

তমিজউদ্দিন টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা – Corporate Sangbad

Anupamaa Fame Madalsa Sharma Reveals Why She Quit South Films: ‘Mujhe Uncomfortable Kiya Tha’ | Television News

Anupamaa Fame Madalsa Sharma Reveals Why She Quit South Films: ‘Mujhe Uncomfortable Kiya Tha’ | Television News

আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST