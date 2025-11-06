ডাল মিলকে ২ লাখ টাকা জড়িমানা

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহীর চারঘাটে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে দুটি ডাল মিলকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় মিলগুলোতে রং মিশ্রিত ডাল ও বকেয়া পুরাতন ডালে পোকা পাওয়া যায়।
বুধবার বিকেলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাহাতুল করিম মিজান এর নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত উপজেলা হলিদাগাছী এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়।
জরিমানা হিসেবে পারভেজ ডাল এন্ড সর্টিং মিলের মালিক বাবর আলীকে ১ লাখ টাকা এবং মেসার্স মামা-ভাগ্নে এন্টারপ্রাইজের মালিক নাসির উদ্দিনকে ১ লাখ টাকা দিতে বলা হয়। মোট জরিমানা ২ লাখ টাকা।
ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক রাহাতুল করিম মিজান ভবিষ্যতে এমন কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হলে আইনের সর্বোচ্চ
শাস্তি প্রয়োগের হুঁশিয়ারি দেন।বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করার জন্য এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে ।