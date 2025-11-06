ডিএসইতে আজকের লেনদেন ৪১৯ কোটি টাকা – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯০টি কোম্পানির ১৪ কোটি ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮৭টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৪১৯ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৬৪ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ১৮.৯৫ পয়েন্ট কমে ৪৯৬৭.৯৪ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ০.১১ পয়েন্ট বেড়ে ১৯৪০.৬২ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৫.১৩ পয়েন্ট কমে ১০৩৯.২১
পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ১০২টির, কমেছে ২৫১টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে
৩৭টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (ডোমিনেজ স্টীল, টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, মনোস্পুল বিডি, এশিয়াটিক ল্যাব্রেটোরিজ, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, ওরিয়ন ইনফিউশন, খান ব্রাদার্স পিপি, ব্র্যাক ব্যাংক, বিএসসি ও সিভিওপিআরএল।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, শাহজিবাজার পাওয়ার, বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার, সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ, তমিজুদ্দী টেক্সটাইল, রানার অটোমোবাইল, দেশ গার্মেন্টস, মনোস্পুল বিডি, ফার্ম এইডস ও জেমিনী সী ফুড।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- এফএএস ফাইন্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং, প্রাইম ফাইন্যান্স প্যাসিফিক ডেনিমস, আরএসআরএম স্টীল, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, জিএসপি ফাইন্যান্স, প্রিমিয়ার লিজিং, হামিদ ফেব্রিক্স ও অ্যাক্টিভ ফাইন।