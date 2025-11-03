ডিএসইতে আজকের লেনদেন ৫১৮ কোটি টাকা – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯৮টি কোম্পানির ১৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬১৪টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৫১৮ কোটি ৬২ লক্ষ ২৩ হাজার ২৬ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৫৪.৮৭ পয়েন্ট কমে ৫০৬১.০১ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ২১.৯৫ পয়েন্ট কমে ১৯৬১.০০ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ১২.৩৬ পয়েন্ট কমে ১০৬৬.৬২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৪৫টির, কমেছে ৩০০টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৩টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (ডোমিনেজ স্টীল, টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- সামিট এলায়েন্স পোর্ট, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, ওরিয়ন ইনফিউশন, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, মনোস্পুল, খান ব্রাদার্স পিপি, সিভিওপিআরএল, এশিয়াটিক
ল্যাব্রেটোরিজ, মিডল্যান্ড ব্যাংক ও প্রগতী লাইফ ইন্স্যুরেন্স।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- ন্যাশনাল টিউবস, সিএপিএম বিডিবিএল মি. ফা.-১, এশিয়াটিক ল্যাব্রেটোরিজ, ইউসিবি, আইএসএন লি., সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ, ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মি. ফা., সিভিওপিআরএল, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ও সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- ফারইস্ট ফাইন্যান্স, প্রিমিয়ার লিজিং, তমিজুদ্দিন টেক্সটাইল, প্রগতী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, এস আলম কোল্ড রোল্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মি. ফা.-১, লিগ্যাসী ফুটওয়্যার, রেনউইক যজ্ঞেশ^র, গোল্ডেন সন ও ট্রাস্ট ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স।