সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:০৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Alpha Delayed! Alia Bhatt And Sharvari’s Spy Thriller Gets A New Release Date | Bollywood News Jemimah Rodrigues, India Women finally reveal team anthem, coaches join in – watch | Cricket News Ankita Lokhande Drops Emotional AI-Generated Video To Celebrate Father’s Birth Anniversary: ‘He Lives In Our Hearts’ | Television News ডিএসইতে আজকের লেনদেন ৫১৮ কোটি টাকা – Corporate Sangbad Powerful message! Harmanpreet Kaur strikes out ‘gentleman’s’ from cricket’s old phrase | Cricket News বিজয় হত্যা: সাবেক এমপি মিল্লাতসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির অভিযোগপত্র – Corporate Sangbad Amitabh Bachchan Didn’t Wash His Face For 7 Days To Grab Role Where He Was Paid Only Rs 5,000 বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক রাবি শাখার নতুন সভাপতি জসিম, সম্পাদক বিজয় জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ‘দলীয় সংকীর্ণতা’ পরিহারে ডাকসু ভিপির আহ্বান ক্ষমতার লোভে কেউ কেউ ধর্মকে ব্যবহার করছে: সালাম
প্রচ্ছদ
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ডিএসইতে আজকের লেনদেন ৫১৮ কোটি টাকা – Corporate Sangbad

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
ডিএসইতে আজকের লেনদেন ৫১৮ কোটি টাকা – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯৮টি কোম্পানির ১৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬১৪টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৫১৮ কোটি ৬২ লক্ষ ২৩ হাজার ২৬ টাকা।

ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৫৪.৮৭ পয়েন্ট কমে ৫০৬১.০১ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ২১.৯৫ পয়েন্ট কমে ১৯৬১.০০ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ১২.৩৬ পয়েন্ট কমে ১০৬৬.৬২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৪৫টির, কমেছে ৩০০টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৩টি কোম্পানীর শেয়ার।

লেনদেনের ভিত্তিতে (ডোমিনেজ স্টীল, টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- সামিট এলায়েন্স পোর্ট, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, ওরিয়ন ইনফিউশন, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, মনোস্পুল, খান ব্রাদার্স পিপি, সিভিওপিআরএল, এশিয়াটিক
ল্যাব্রেটোরিজ, মিডল্যান্ড ব্যাংক ও প্রগতী লাইফ ইন্স্যুরেন্স।

দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- ন্যাশনাল টিউবস, সিএপিএম বিডিবিএল মি. ফা.-১, এশিয়াটিক ল্যাব্রেটোরিজ, ইউসিবি, আইএসএন লি., সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ, ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মি. ফা., সিভিওপিআরএল, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ও সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ।

দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- ফারইস্ট ফাইন্যান্স, প্রিমিয়ার লিজিং, তমিজুদ্দিন টেক্সটাইল, প্রগতী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, এস আলম কোল্ড রোল্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মি. ফা.-১, লিগ্যাসী ফুটওয়্যার, রেনউইক যজ্ঞেশ^র, গোল্ডেন সন ও ট্রাস্ট ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Alpha Delayed! Alia Bhatt And Sharvari’s Spy Thriller Gets A New Release Date | Bollywood News

Alpha Delayed! Alia Bhatt And Sharvari’s Spy Thriller Gets A New Release Date | Bollywood News

Ankita Lokhande Drops Emotional AI-Generated Video To Celebrate Father’s Birth Anniversary: ‘He Lives In Our Hearts’ | Television News

Ankita Lokhande Drops Emotional AI-Generated Video To Celebrate Father’s Birth Anniversary: ‘He Lives In Our Hearts’ | Television News

বিজয় হত্যা: সাবেক এমপি মিল্লাতসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির অভিযোগপত্র – Corporate Sangbad

বিজয় হত্যা: সাবেক এমপি মিল্লাতসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির অভিযোগপত্র – Corporate Sangbad

Amitabh Bachchan Didn’t Wash His Face For 7 Days To Grab Role Where He Was Paid Only Rs 5,000

Amitabh Bachchan Didn’t Wash His Face For 7 Days To Grab Role Where He Was Paid Only Rs 5,000

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ‘দলীয় সংকীর্ণতা’ পরিহারে ডাকসু ভিপির আহ্বান

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ‘দলীয় সংকীর্ণতা’ পরিহারে ডাকসু ভিপির আহ্বান

ক্ষমতার লোভে কেউ কেউ ধর্মকে ব্যবহার করছে: সালাম

ক্ষমতার লোভে কেউ কেউ ধর্মকে ব্যবহার করছে: সালাম

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST