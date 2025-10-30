বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘He Knows What Matters To Me’: Selena Gomez On Husband Benny Blanco’s Support For Mental Health Awareness | Hollywood News Rahul Dravid credits Rohit Sharma for India’s T20 revolution: ‘Others are playing catch-up now’ | Cricket News সিইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতসহ ৭ দল Shreya Chaudhry Steals The Show In Black Bikini, Sexy Video Goes Viral | Watch | Bollywood News এনসিসি ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad Where’s the No. 17? Rishabh Pant wears iconic jersey number during India A vs South Africa A | Cricket News তমিজউদ্দিন টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা – Corporate Sangbad Anupamaa Fame Madalsa Sharma Reveals Why She Quit South Films: ‘Mujhe Uncomfortable Kiya Tha’ | Television News ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে ১৮তম কঠিন চীবর দান ও স্থবির বরণোৎসব সম্পন্ন Bharti Singh Wishes For Baby Girl, Says She’d Dress Her Up Like Deepika-Ranveer’s Daughter Dua | Bollywood News
প্রচ্ছদ
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

তমিজউদ্দিন টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা – Corporate Sangbad

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
তমিজউদ্দিন টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত কোম্পানি তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল মিলস পিএলসি গত ৩০ জুন,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি আলোচিত বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের ২২ শতাংশ লভ্যাংশ দেবে। এর মধ্যে ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ, বাকী ১০ শতাংশ বোনাস। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

আগামী ৩০ ডিসেম্বর, সকাল ১১ টায় হাইব্রিড পদ্ধতিতে কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ ডিসেম্বর।

সূত্র মতে, সর্বশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৬ টাকা ৭১ পয়সা । আগের বছর শেয়ার প্রতি আয় হয়েছিল ৬ টাকা ৭০ পয়সা।

গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১০২ টাকা ৭৯ পয়সা।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘He Knows What Matters To Me’: Selena Gomez On Husband Benny Blanco’s Support For Mental Health Awareness | Hollywood News

‘He Knows What Matters To Me’: Selena Gomez On Husband Benny Blanco’s Support For Mental Health Awareness | Hollywood News

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতসহ ৭ দল

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতসহ ৭ দল

Shreya Chaudhry Steals The Show In Black Bikini, Sexy Video Goes Viral | Watch | Bollywood News

Shreya Chaudhry Steals The Show In Black Bikini, Sexy Video Goes Viral | Watch | Bollywood News

এনসিসি ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

এনসিসি ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

Anupamaa Fame Madalsa Sharma Reveals Why She Quit South Films: ‘Mujhe Uncomfortable Kiya Tha’ | Television News

Anupamaa Fame Madalsa Sharma Reveals Why She Quit South Films: ‘Mujhe Uncomfortable Kiya Tha’ | Television News

ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে ১৮তম কঠিন চীবর দান ও স্থবির বরণোৎসব সম্পন্ন

ডলুছড়া মহামুনি বৌদ্ধ বিহারে ১৮তম কঠিন চীবর দান ও স্থবির বরণোৎসব সম্পন্ন

আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST