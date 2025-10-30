তৃতীয় প্রান্তিকে লোকশান কমেছে এফএএস ফাইন্যান্সের – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত কোম্পানি এফএএস ফাইন্যান্স ও ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড চলতি ২০২৪-২০২৫ হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে (জানুয়ারি ২৫-সেপ্টেম্বর’২৫) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকশান হয়েছে (১৪.৯৭) টাকা। গত বছরের একই সময় যা হয়েছিল (১৫.২৪) টাকা এবং তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই ২৫ সেপ্টেম্বর’২৫) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকশান হয়েছে (৫.১৯) টাকা। গত বছরের একই সময় যা হয়েছিল (৫.৪১) টাকা।
আলোচ্য হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে তথা কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট দায় হয়েছে (১৪০.৫২) টাকা ১৭ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল (১২০.৭৪) টাকা।