দেশের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে ধানের শীষে ভোট দিন : বাচ্চু মোল্লা

দৌলতপুর(কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
আগামী ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পথসভা, রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেছেন কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনের বিএনপি দলীয় প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা। বুধবার বিকেলে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে বিভিন্ন স্থানে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিভিন্ন স্থানে পথ সভায় বক্তব্য রাখেন রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ঘোষনা করেছেন। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা আনতে বিএনপির বিকল্প নাই। তাই
নির্বাচনে আপনারা ধানের শীষে ভোট দিন।
বাচ্চু মোল্লা বলেন, আগামী নির্বাচনে আমাকে ধানের শীষে ভোট দিন। আমি এমপি নির্বাচিত হলে বন্যা ও নদী ভাঙ্গন কবলিত রামকৃষ্ণপুর উন্নয়নের উন্নয়নের যা যা করা দরকার তা করা হবে।
রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে ভোটারদের ঘরে ঘরে যাবেন। বিএনপি ৩১ দফা পৌঁছানোর পাশাপাশি ধানের শীষে ভোট চান। প্রত্যেকটি গ্রামের মহল্লায় গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক করুন।
সভায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপির নেতারা বলেন, বিগত ১৭ বছর ধরে ফ্যাসিষ্টদের দু:শ্বাসনে বিএনপি নেতাকর্মী নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মামলা হামলার পাশাপাশি এলাকা ছাড়া হয়েছেন শত শত বিএনপি নেতাকর্মী। বিএনপির ওই দুর্দিনে অসহায় এসব নেতাকর্মীর একমাত্র কান্ডারী ছিলেন রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা। নেতাকর্মীদের জামিন থেকে শুরু করে দলীয় কার্যক্রম শক্ত হাতে পরিচালনা করে দৌলতপুরকে বিএনপির ঘাটিতে পরিচালনা করেছেন। বাচ্চু মোল্লাকে মনোনয়ন দেয়ায় দৌলতপুরের সর্বস্তরে বিএনপির নেতা কর্মীসহ সকলে আনন্দিত। এজন্য বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানাই। রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে বাচ্চু মোল্লা তথা ধানের শীষকে বিপুল ভোটে বিজয় করার ঘোষণা দেন ইউনিয়নের বিএনপির নেতাকর্মী ও সাধারণ ভোটাররা।
এ সময় উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শের আলী সবুজ, আতাউর রহমান, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান লস্কর, হারুন অর রশিদ, অধ্যক্ষ রেজাউল করীম, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন ব্যাংক এর সভাপতি আমজাদ হোসেন মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক মহবুল বিশ্বাস, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক বেনজির আহসেমদ বাচ্চু, যুগ্ম আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবকদলের সদস্য সচিব আসাদুল হক, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক মাসুদুজ্জামান রুবেলসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।