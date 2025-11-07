শুক্রবার, ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:৪৬ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দৌলতপুরে ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে র্্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

  শুক্রবার, ৭ নভেম্বর, ২০২৫
দৌলতপুরে ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে র্্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে শুক্রবার বিকেল ৪টায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লার নেতৃত্বে উপজেলার তারাগুনিয়া গার্লস হাইস্কুল মাঠ থেকে প্রায় ১০ হাজার দলীয় নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে এক বিশাল আনন্দ র্ ্যালী বের হয়।

উক্ত আনন্দ র ্যালীটি তারাগুনিয়া বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে তারাগুনিয়া থানাঅফিসার র মোড়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লার সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ বিল্লাল হোসেন, সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি মোঃ শামীম রেজা মোল্লা, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস, সাবেক সহসভাপতি মোঃ রেজাউল করিম, সাবেক প্রচার সম্পাদক মোঃ জহুরুল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শের আলী সবুজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আতাউর রহমান, সাবেক যুন্মসম্পাদক মাহবুবুর রহমান লস্কর,যুব সমাজের আইকন আসিফ রেজা শিশির মোল্লা, বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোঃ আকবর আলী, যুবদলের আহবায়ক মোঃ বেনজির আহমেদ বাচ্চু, সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মোঃ রাশেদুজ্জামান শামীম, ছাত্রদলের আহবায়ক মোঃ মাসুদুজ্জামান রুবেলসহ
উপজেলা বিএনপি, ইউনিয়ন বিএনপি, উপজেলা যুবদল, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দল, উপজেলা ছাত্রদল,উপজেলা মহিলাদল সহ বিভিন্ন অংগসংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের প্রায় ১০ হাজার নেতাকর্মী এসময় উপস্থিত ছিলেন।

