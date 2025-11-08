শনিবার, ০৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১:১০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Naga Chaitanya Is In Awe Of Wife Sobhita Dhulipala’s Command Over Telugu: ‘She Should Teach Me’ | Telugu Cinema News Abrar Ahmed’s magic, Saim Ayub’s fireworks seal series win for Pakistan against South Africa | Cricket News নোয়াখালীতে বিএনপি মহাসচিবের বিরুদ্ধে ‘কটূক্তিপূর্ণ বক্তব্যের’ প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল মানবিক মূল্যবোধ ও সমতার চেতনা জাগ্রত করতে হবে: গয়েশ্বর Ranji Trophy: Emotional Musheer Khan slams hundred for Mumbai hours after losing uncle | Cricket News Ayushmann Khurrana Reveals Aneet Padda’s Reaction After Shakti Shalini Announcement: ‘She’s Very Excited’ | Bollywood News সংস্কার নয়, এখন প্রয়োজন ‘রিসেট বাটন’: তাসনিম জারা কৃষকদের বিনামূল্যে উচ্চফলনশীল গাজর-টমেটোর বীজ বিতরণ বাকৃবি’র Shocking revelation! How Shah Rukh Khan saved Cheteshwar Pujara’s career | Cricket News ‘Thalapathy Kacheri’ From Vijay’s Jana Nayagan Is OUT; Anirudh’s Electrifying Tribute To The Superstar Wins Hearts | Tamil Cinema News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

নোয়াখালীতে বিএনপি মহাসচিবের বিরুদ্ধে ‘কটূক্তিপূর্ণ বক্তব্যের’ প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৯ সময় দেখুন
নোয়াখালীতে বিএনপি মহাসচিবের বিরুদ্ধে ‘কটূক্তিপূর্ণ বক্তব্যের’ প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

নোয়াখালী প্রতিনিধি: নোয়াখালী – ৫ আসনের বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাওয়া মো ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ‘কটূক্তিপূর্ণ বক্তব্য’ দেওয়ার অভিযোগে নোয়াখালীতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে নোয়াখালী কবিরহাটে স্থানীয় ছাত্রদল, যুবদল ও সেচ্চাসেবক দলের নেতাকর্মীরা এ বিক্ষোভ মিছিল করে।

বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বিএনপি নেতা মোঃ শাহজাহান, বরকত উল্লাহ বুলু, জয়নাল আবেদীন ফারুক, গোলাম হায়দার বিএসসি এবং নজরুল করিম চৌধুরীসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাদের কটূক্তি করার প্রতিবাদ জানান।

এ সময় তারা বিক্ষোভ মিছিল থেকে কটূক্তিপূর্ণ বক্তব্য’ দেওয়ার অভিযোগে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাওয়া মো ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দ্রুত দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তারেক রহমানের কাছে দাবী জানান।

নেতারা দাবি করেন, দল থেকে মনোনয়ন পাওয়া এমন নেতার কাছ থেকে কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে এমন ভাষা ব্যবহার কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাঁরা অবিলম্বে ওই বক্তব্যের জন্য তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। একইসাথে কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে কটুক্তি করায় তাকে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে। নতুন করে ক্লিন ইমেজের লোককে দলীয় মনোনয়ন দিতে হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Naga Chaitanya Is In Awe Of Wife Sobhita Dhulipala’s Command Over Telugu: ‘She Should Teach Me’ | Telugu Cinema News

Naga Chaitanya Is In Awe Of Wife Sobhita Dhulipala’s Command Over Telugu: ‘She Should Teach Me’ | Telugu Cinema News

মানবিক মূল্যবোধ ও সমতার চেতনা জাগ্রত করতে হবে: গয়েশ্বর

মানবিক মূল্যবোধ ও সমতার চেতনা জাগ্রত করতে হবে: গয়েশ্বর

Ayushmann Khurrana Reveals Aneet Padda’s Reaction After Shakti Shalini Announcement: ‘She’s Very Excited’ | Bollywood News

Ayushmann Khurrana Reveals Aneet Padda’s Reaction After Shakti Shalini Announcement: ‘She’s Very Excited’ | Bollywood News

সংস্কার নয়, এখন প্রয়োজন ‘রিসেট বাটন’: তাসনিম জারা

সংস্কার নয়, এখন প্রয়োজন ‘রিসেট বাটন’: তাসনিম জারা

‘Thalapathy Kacheri’ From Vijay’s Jana Nayagan Is OUT; Anirudh’s Electrifying Tribute To The Superstar Wins Hearts | Tamil Cinema News

‘Thalapathy Kacheri’ From Vijay’s Jana Nayagan Is OUT; Anirudh’s Electrifying Tribute To The Superstar Wins Hearts | Tamil Cinema News

2026 Grammys Nominations: Yungblud Says ‘So Lucky to Do This’ While Cardi B Calls It A Dream | Hollywood News

2026 Grammys Nominations: Yungblud Says ‘So Lucky to Do This’ While Cardi B Calls It A Dream | Hollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST