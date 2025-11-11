পলাশবাড়ী উপজেলার বরিশাল ব্লকে তেল ফসলের আবাদ বৃদ্ধির জন্য উদ্ধুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

আশরাফুজ্জামান, গাইবান্ধাঃ- গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার বরিশাল ব্লকে তেল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি ও নতুন জাত সম্প্রসারণে উদ্ধুদ্ধকরণ সভা করেছেন উপ-সহকারী কৃষি অফিসার শর্মিলা শারমিন।
আজ ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার সর্বাঙ্গভাদুরিয়া, ভবানীপুর দুবলাগাড়ী, পশ্চিম গোপীনাথপুর গ্রামে কৃষক কৃষাণীদেরকে তেল জাতীয় ফসল সরিষার আবাদ বৃদ্ধি ও নতুন জাত সম্প্রসারণে উদ্ধুদ্ধকরণ সভা ও উঠান বৈঠক করছেন এই উপ-সহকারী কৃষি অফিসার।
তার সাথে সরেজমিনে কথা হলে তিনি জানান উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ সাজ্জাদ হোসেন সোহেল স্যারের নির্দেশে তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য বিভিন্ন গ্রামে কৃষক কৃষাণীদরকে নিয়ে উদ্ধুদ্ধকরণ সভা, উঠান বৈঠক করে যাচ্ছি। রোপা আমন ধান কাটার পর দীর্ঘদিন জমি পতিত থাকে এরপর কৃষক বোরো ধান জমিতে লাগায়। তাই রোপা আমন ধান কাটার পর বোরোধান লাগানোর পূর্বে জমি পতিত না রেখে বাড়তি ফসল হিসেবে সরিষা আবাদ করলে তেলের ঘাটতি পূরণ হবে ও কৃষক লাভবান হবেন। তিনি আরো জানান এবছরে তার ব্লক সরিষা ৩৮ হেঃ সূর্যমুখী ১ হেঃ সয়াবিন ১ হেঃ জমিতে তেল জাতীয় ফসল আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। আমি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কৃষকদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বোঝাচ্ছি।
সরেজমিনে সর্বাঙ্গভাদুরিয়া গ্রামের কৃষক মোঃ ফিরোজ মিয়া জানান এসএএও শর্মিলা শারমিন সরিষার আবাদ বাড়াতে আমাদের গ্রামে উঠান বৈঠক করছেন। এভাবে কাজ করলে এলাকায় সরিষার আবাদ আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরো জানান আমি এ বছর ১৫ বিঘা জমিতে সরিষা ২ বিঘা জমিতে সূর্যমুখী ও ১ বিঘা জমিতে সয়াবিন আবাদ করবো ঠিক করেছি।
উল্লেখ্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা শর্মিলা শারমিন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলে তেল ফসলের আবাদ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিগত বছরে গাইবান্ধা জেলায় প্রথম ও রংপুর অঞ্চলে দ্বিতীয় হয়ে সম্মাননা প্রাপ্ত হন।