প্রশিক্ষণ শেষে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবে ভূঞাপুরের রিকশাঅটো-ভ্যান-ইজি বাইকের চালকেরা

খায়রুল খন্দকার, টাঙ্গাইল :নো কার্ড, নো ড্রাইভ’, এই স্লোগানকে সামনে রেখে শুরু হলো টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে অটোরিকশা ইজিবাইক অটো-ভ্যান চালকদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর)উপজেলা স্বাধীনতা কমপ্লেক্সে পৌর প্রশাসনের আয়োজনে পৌর এলাকায় চলাচল রত অটোরিকশা ইজিবাইক চালকদের দিনব্যাপী ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কাজের উদ্বোধন করেন পৌর প্রশাসক ও উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মোঃ রাজিব হোসেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা মোটরযান পরিদর্শক এনামুল হক ইমন, থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ রফিকুল ইসলাম, ভূঞাপুর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মহীউদ্দীন, সাংবাদিক আসাদুল ইসলাম বাবুল, ভূঞাপুর রির্পোটার্স ইউনিটির সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান, শ্রমিক নেতা মফিজুর রহমান খান,খন্দকার জাহাঙ্গীর হোসেনসহ ২ শতাধিক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণে অংশ নেয়।
এ সময় মোঃ রাজিব হোসেন বলেন , চালকদের দক্ষতা বাড়ানো এবং সড়কে শৃঙ্খলা আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। পৌর এলাকায় অধিক হারে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন বৃদ্ধি পাওয়ায়, যানজট ও দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত সংগঠিত হচ্ছে।এসব ড্রাইভারদের কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ না থাকায় দুর্ঘটনা ও যানজট লেগেই আছে।এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে সঠিক প্রশিক্ষণ।আমরা তাই করছি। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ ড্রাইভারের একটি পরিচিতি কার্ড দেবো।
তিনি আরো বলেন ‘চালকদের রোড সাইন চিনতে শেখানো, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা, কখন গাড়ি ঘোরাতে হবে এবং সড়ক পরিবহন আইনের প্রযোজ্য অংশগুলো জানা, এসব নিয়েই আমাদের কোর্স সাজানো হয়েছে। যেহেতু এই গাড়িগুলোতে প্রতিদিন মানুষ ওঠে, তাই ন্যূনতম ড্রাইভিং সেন্স না থাকলে দুর্ঘটনা এড়ানো কঠিন।’
তিনি যোগ করেন, ‘যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা রেজিস্ট্রেশনের আওতায় নেই, তারা পৌরসভার বাইরে অর্থাৎ ইউনিয়ন এলাকায় গাড়ি চালাতে পারবে। তবে পৌরসভার ভেতরে গাড়ি চালাতে হলে ড্রাইভিং কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক।’