বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার

জাহেদুল ইসলাম, কুতুবদিয়া প্রতিনিধি।
বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলেকে মাছধরার ট্রলারসহ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। উদ্ধারের পর জেলেদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়।
শনিবার (৮ নভেম্বর) রাতে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
নৌবাহিনী জানায়, শনিবার কুতুবদিয়া লাইট হাউজ থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে ইঞ্জিন বিকল অবস্থায় গভীর সমুদ্রে একটি মাছ ধরার ট্রলার ভাসতে থাকে। ট্রলারে অবস্থানরত জেলেরা নৌবাহিনীর জাহাজ দেখতে পেয়ে জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আলো ও হাত দিয়ে সংকেত প্রদর্শন করেন। সাগরে টহলরত নৌবাহিনী জাহাজ ‘বানৌজা শহীদ মহিবুল্লাহ’ সংকেত লক্ষ্য করে তাৎক্ষণিক বিপদগস্ত জেলে ও ট্রলারের নিকট ছুটে যায় এবং তাদের উদ্ধার করে।
অভিযানে অংশ নেওয়া নৌ সদস্যরা দ্রুত ট্রলারসহ জেলেদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা, খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করেন। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত জেলেদের ও ট্রলারটিকে নিরাপদে তীরে এনে পরিবার ও মালিক পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
উদ্ধার হওয়া জেলেরা জানায়, গত ৬ নভেম্বর থেকে ইঞ্জিন বিকল অবস্থায় তারা গভীর সমুদ্রে তিন দিন ধরে আটকা পড়ে ছিলেন।