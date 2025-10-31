বিএনপির প্রতিটি কর্মী রা ১৭ বছর ধরে বলে এসেছে—আমি বিএনপি করি, আমি কারও সঙ্গে আপোষ করি না। বিএনপি কোনো গুপ্ত রাজনীতি করে না: সাইদ খান

পিরোজপুর প্রতিনিধি: জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পরিচালক সাংবাদিক সাঈদ খান বলেছেন, বিএনপির প্রতিটি কর্মী রা ১৭ বছর ধরে বলে এসেছে—আমি বিএনপি করি, আমি কারও সঙ্গে আপোষ করি না। বিএনপি কোনো গুপ্ত রাজনীতি করে না।
গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো বিনির্মাণের ৩১ দফা কর্মসূচি জনগণের মাঝে প্রচারের অংশ হিসেবে পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার পাড়েরহাট ইউনিয়নের পাড়েরহাট আবাসনে এক উঠান বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাড়েরহাট ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম হাওলাদার এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এস এম সাইদুল ইসলাম কিসমত।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন—জিয়ানগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব আলমগীর কবির মান্নু, জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজ শেখ, আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদের সভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হাওলাদার মারুফ, জেলা যুবদলের সাবেক সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক এস. এম. আল ইমরান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফাহিম মুনতাসির, জিয়ানগর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. আল আমিন, সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন শেখ, ভাণ্ডারিয়া উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শফিক রেজা, ছাত্রনেতা আতিক ও ব্যবসায়ী নেতা শেখ লিটন প্রমুখ।
এ সময় সাইদ খান বলেন, “আজ যারা সৎ মানুষ হিসেবে দাবী করেন, তাদের প্রশ্ন করি—ইস্তাম্বুল হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের হাজার কোটি টাকার মালিকানা কোথা থেকে এলো? মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ছিলেন সততার প্রতীক, তার নিজের একটি বাড়িও ছিল না। অথচ এখন তার নাম বিক্রি করে কেউ কেউ সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। আসুন জনগণের সামনে জবাব দিন।”
তিনি আরও বলেন, “তারেক রহমান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি গত ১৭ বছর ধরে জনগণের পাশে থেকে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের আন্দোলন পরিচালনা করছেন।”
অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষকদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।