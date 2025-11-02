বিএনপির প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ শক্তিশালী করতে ৭ টিমে সমন্বিত কার্যক্রম শুরু

রিয়াদ আহাম্মেদ, শেরপুর প্রতিনিধি: গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং তৃণমূল পর্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ আরও দৃঢ় ও গতিশীল করতে নতুন এক উদ্যোগ নিয়েছে বিএনপি। দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির অনুমোদন পাওয়া এ কার্যক্রমের আওতায় ৭টি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এতে আরও জানানো হয়, এই ৭ টিম সমন্বিতভাবে কাজ করবে মূলধারার মিডিয়া, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং তৃণমূল পর্যায়ে বিএনপির অবস্থান ও বার্তা আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরার জন্য।
প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী টিম ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম হলো
১. স্পোকসপার্সন: ড. মাহদী আমিন
২. প্রেস: ড. সালেহ শিবলী
৩. টিভি ও রেডিও: ড. মওদুদ হোসাইন আলমগীর পাভেল
৪. বিএনপি গ্রাসরুটস নেটওয়ার্ক: ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার
৫. অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্ক: এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান
৬. কনটেন্ট জেনারেশন: ড. সাইমুম পারভেজ
৭. রিসার্চ ও মনিটরিং: রেহান আসাদ
দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএনপি এখন দেশের প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করতে চায়—মাঠ থেকে মিডিয়া, অনলাইন থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গন পর্যন্ত।
দলীয় সূত্র জানায়, টিমগুলোর কাজ হবে গণমাধ্যমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, অনলাইন ও সামাজিক মাধ্যমে দলের বক্তব্য উপস্থাপন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা।
