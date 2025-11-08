বৃহত্তর রাঙ্গামাটি সমিতি চট্টগ্রাম কর্তৃক হাবীব আজমকে সংবর্ধনা

আহমদ বিলাল খান
বৃহত্তর রাঙ্গামাটি সমিতি চট্টগ্রামের উদ্যোগে চট্টগ্রামস্থ মুরাদপুরের টি এন্ড এস টাওয়ারে মতবিনিময় ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ হাবীব আজমের সম্মানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার রাতে বৃহত্তর রাঙ্গামাটি সমিতি চট্টগ্রাম সংগঠনের সভাপতি মোঃ খোশাল খানের সভাপতিত্বে মতবিনয় সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ সদস্য মোঃ হাবীব আজম। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপ্রিয় অনলাইন দৈনিক পাহাড়ের খবরের সম্পাদক ও রাঙামাটি রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক এম কামাল উদ্দিন।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ সদস্য হাবীব আজম বলেন, বৃহত্তর রাঙ্গামাটি সমিতি চট্টগ্রাম মতবিনিময় সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হলে জানতাম না এই মানবিক সংগঠনের কার্যক্রমের কথা। আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে চট্টগ্রামের বুকে রাঙ্গামাটি লোকজন নিয়ে এত বড় একটি মানবিক সংগঠন গঠন করা হয়েছে। আমি সংগঠনটির উত্তর উত্তর সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি। আপনাদের ভাষ্যমতে শুনতে পেলাম বিগত দিনে অনেক মানবিক সহায়তা প্রদান করেছেন। আমি আশা করি আগামী দিনে চট্টগ্রামের বুকে বৃহত্তর রাঙামাটি সমিতি আরো পরিচিতি লাভ করে শীর্ষ স্থান দখল করে নেবে। আমি রাঙামাটির সন্তান হিসেবে বৃহত্তর রাঙামাটি সমিতির সুখে দুঃখে পাশে থাকবো এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি। সমিতির সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাবো।
সংগঠনের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক সাইফুল্লাহ মনসুর
এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি মোঃ সালাহ উদ্দিন,
সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার দিদারুল আলম তকি, সংগঠনটির প্রচার সম্পাদক আলমগীর হোসেন পুলিশ ও মোঃ মনির হোসেনসহ আরো অনেকে। এছাড়াও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা
উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা বলেন, বৃহত্তর রাঙ্গামাটি সমিতি চট্টগ্রাম স্বল্প সময়ে খুব কম সদস্য নিয়ে অনেক ভাল ভাল মানবিক সহায়তা প্রদান করেছেন। সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমিতিটি আরো উন্নত ও উন্নয়ন করতে পারবে।
মতবিনিময় সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ হাবীব আজমকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট তুলে দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।